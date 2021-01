Il y a encore quelques années, peu avaient réalisé que Donald Trump a fait une brève apparition dans My Poor Little Angel 2: Lost in New York. Beaucoup l’ont remarqué soit parce qu’il est devenu célèbre pour devenir président, soit à cause de ses déclarations de campagne acerbes. Et bien que personne n’ait aimé l’idée d’avoir un tel personnage dans un classique bien-aimé, ce n’est que lors des récents événements dans le pays voisin que beaucoup ont élevé la voix pour demander que le film soit bien fait, en effaçant numériquement un président aussi controversé.

Si la modernité nous a prouvé que grâce à la magie des effets numériques, certains acteurs décédés ou même rajeunis peuvent être ramenés, alors il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas effacer quelqu’un de l’image. Telle est l’idée qui est entrée dans la tête de nombreux internautes sur les réseaux sociaux (via), qui considèrent que Mon pauvre petit ange 2 serait un film parfait sans la présence de Donald Trump.

Le président apparaît comme une blague lors de la scène qui se déroule dans le hall de l’hôtel Plaza, dont il est propriétaire. Le fait est que le supprimer numériquement impliquerait de mettre quelqu’un d’autre à sa place pour maintenir la congruence de la scène, au cours de la brève interaction et échange de dialogues que Macaulay Culkin a avec lui.

Heureusement, les héros d’Internet ont la solution pour tout et ont déjà fait Quelques propositions sur la façon de gérer les dommages.

Apparemment, George Lucas pourrait venir à la rescousse, car tout comme il a édité sans relâche ses bandes originales de Star Wars, il pourrait facilement donner un coup de main sur la question de Donald Trump My Poor Little Angel.

“Je ne peux pas croire qu’ils ont amené George Lucas pour faire My Poor Little Angel 2, édition spéciale.”

Une autre option est Keanu Reeves, car Keanu Reeves est l’amour et est toujours la réponse.

“Ils devraient non seulement supprimer numériquement Donald Trump, mais le remplacer par l’adulte Macaulay Culkin pour donner une tournure folle au film.”

Non seulement devrions-nous supprimer numériquement Donald Trump de Home Alone 2, mais nous devrions le remplacer par un adulte Macaulay Culkin. Faites simplement dérailler cette intrigue. pic.twitter.com/r4mObFZC37 – Jesse Case (@jessecase) 9 janvier 2021

Les fans de Doctor Who ont découvert la campagne de correction, alors une chose en a conduit une autre …

Donc, je lisais à propos du passage dans Home Alone 2 où Kevin s’arrête pour demander des directions et apparemment, des gens ont supprimé numériquement Donald Trump et une chose en a conduit à une autre. pic.twitter.com/wSR3JQuisf – reverend61 (@ reverend61a) 10 janvier 2021

Au moment de décider qui mettre, certains ont juste laissé l’espace vide.

La meilleure chose est que vous pouvez déjà acheter la version sans Donald Trump sur Bluray.

En attendant que Disney examine la demande, le studio est quant à lui plongé dans le remake du film qui atteindra Disney Plus.

