En 2014 au Comic-Con, Legendary Pictures a annoncé Île du crâne, le film qui ramènerait King Kong au grand écran et qui serait distribué par Universal Pictues, mais la société de production a changé de distributeur pour Warner Brothers, ce qui a excité les fans depuis l’espoir de voir Godzilla contre Kong sur grand écran, cela semblait être un fait … et au moins cette première bande-annonce, sept ans plus tard, remplit cette promesse.

Comme on peut le voir dans la première bande-annonce de Godzilla contre Kong, l’histoire nous présentera d’abord le roi de la jungle, d’une taille considérablement plus grande que dans Skull Island, un film qui se déroulait dans les années 70 – mais rappelez-vous qu’il est dit dans ce film que Kong continuerait à grandir – et il jouera avec l’élément humain qui a caractérisé Kong: l’amitié qu’il noue avec une petite fille.

Cependant Godzilla ne tourne pas autour du pot et cherche un combat tout de suite.

Godzilla vs Kong est réalisé par Adam Wingard, qui a pris en charge quelques franchises et adaptations dont on parlait au cours des semaines de sa première. D’une part avec Menace de mort, film pour Netflix et d’autre part La sorcière blair, un film qui a divisé les fans de la saga d’horreur.

Du côté humain du film, nous avons également deux côtés clairement définis:

Équipe Kong

Salle Alexander SkarsgårdRebecca

Équipe Godzilla

Millie Bobby Brown Kyle Chandler Lance Reddick (Réalisateur Monarch) Julian Dennison

Et bien qu’il ne semble toujours pas y avoir de soutien de la part des Mexicains eiza Gonzalez et Demian BichirTout semble indiquer qu’ils feront partie de Team Kong.

Godzilla vs Kong ouvre aux États-Unis le 26 mars 2021 et arrive aux côtés de HBO Max. Cependant, le Mexique sortira en salles, et si nous prenons en compte le même chemin que d’autres titres de Warner Bros.dans notre pays tels que Les sorcières et Wonder Woman 1984, la cassette arrivera probablement une semaine plus tôt, le 19 mars.

Titre original: Godzilla contre Kong

An: 2021

Réalisateur: Adam Wingard

Acteurs: Millie Bobby Brown, salle Rebecca, Demián Bichir, Eiza González

Date de sortie:26 mars 2021 (USA)

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.