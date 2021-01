Il y a près d’un an, la nouvelle qu’une clé USB avait été trouvée dans les excréments gelés d’un sceau est devenue populaire en ligne. À l’intérieur de l’appareil, il y avait une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver le propriétaire dudit enregistrement. Maintenant, nous savons à qui appartenaient la mémoire et le matériel, mais l’histoire est tellement incroyable qu’elle semble tout droit sortie d’un film.

Presque comme si c’était Finding Nemo ou quelque chose de similaire, il s’avère que l’USB aurait pris un long voyage avant de se retrouver gelé dans un tas d’excréments de phoques. Le mystère a persisté pendant près d’un an avant d’être récemment éclairci par un réseau de faits et d’hypothèses dignes du voyage du poisson-clown Marlin.

L’histoire (piste) commence par l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) en Nouvelle-Zélande, qui a un programme d’étude des espèces rares de phoques. L’une de leurs méthodes consiste à prélever des échantillons de selles de temps en temps pour savoir ce qu’ils mangent, où ils vont et en révélant également beaucoup sur leur santé.

NIWA recherche le propriétaire d’une clé USB trouvée dans le caca d’un phoque léopard…

Reconnaissez cette vidéo? Les scientifiques analysant les excréments de phoques léopards ont découvert une découverte inattendue: une clé USB pleine de photos et toujours en état de marche! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0 – NIWA (@niwa_nz) 5 février 2019

Début 2019, un échantillon de selles, qui a été collecté en 2017, a été décongelé pour analyse, mais une surprise a été découverte à l’intérieur. Une clé USB était cachée parmi les déchets de sceau et à la surprise générale, le périphérique de stockage fonctionnait toujours. À l’intérieur, une vidéo montrait simplement l’avant d’un kayak bleu avec une lionne de mer et son petit nageant à côté.

Le NIWA était en charge de publier la vidéo sur les réseaux sociaux afin que sa diffusion massive aide à retrouver le propriétaire de l’audiovisuel et de l’USB. Récemment, le propriétaire de la vidéo est apparu et a affirmé qu’elle n’avait même pas réalisé qu’elle l’avait perdue. Selon elle, tous ses enregistrements étaient toujours sauvegardés, donc elle n’a jamais remarqué l’absence de l’appareil.

Il s’avère que le nom de la propriétaire est Amanda Nally et qu’elle est l’une des bénévoles du Sea Lion Trust de Nueva Zelada. En d’autres termes, elle était l’une des personnes qui ont collecté les échantillons de selles qui ont été envoyés au NIWA. Nally dit qu’un jour, sur la plage, un phoque à l’air malade a été trouvé sur la plage d’Oreti. Un vétérinaire est venu vérifier l’animal et entre-temps, elle a trouvé les excréments du phoque à proximité, qu’elle a ramassés pour être expédiés.

Quand elle a découvert que l’échantillon était livré avec USB, elle a pensé qu’elle l’avait peut-être laissé tomber ce jour-là. Cependant, NIWA a une autre théorie beaucoup plus élaborée et c’est que la façon dont l’appareil a été ingéré par le sceau en premier lieu est un mystère. «Les scientifiques qui ont décongelé l’échantillon sont convaincus qu’il était trop enchevêtré pour être simplement tombé dans les excréments. Il était entouré de plumes et de petits os d’oiseaux, alors ils ont pensé que je l’avais peut-être accidentellement laissé tomber, puis il a été ramassé par un oiseau de mer, qui à son tour a été mangé par un phoque léopard, que j’ai trouvé plus tard sur la plage ce jour-là », Dit Nally.

Bien que Nally ne puisse pas garantir que c’est ainsi que les événements se sont déroulés, l’Institut national pour la recherche sur l’eau et l’atmosphère a considéré, sur la base de preuves contenues dans les excréments, que l’appareil avait bien été ingéré par le phoque. Et les os d’oiseaux détaillent qu’il a peut-être aussi été ingéré par certaines espèces d’oiseaux.

Ce qui est clair, c’est qu’il s’agissait d’un appareil de haute qualité qui a résisté à l’ingestion de deux animaux, puis à être digéré et plus tard même congelé pendant plus de deux ans.

Sceller USB



