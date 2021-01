L’une des franchises les plus aimées qui est devenue un phénomène de la culture pop est ‘Indiana Jones’, avec Harrison Ford Et cela a jusqu’à présent quatre tranches, en plus de travailler sur la cinquième, qui pourrait être l’adieu de son protagoniste, mais apparemment ce film aura une participation particulière, car, selon certains rapports, «Indiana Jones 5» rendra hommage à Sean Connery.

L’acteur Sean Connery faisait partie de la saga “ Indiana Jones ”, alors qu’il donnait vie à Henry Jones Sr, père de “Indy” pour ‘Indiana Jones et la dernière croisade’ 1989 et malgré le fait qu’il était recherché que l’acteur ait participé à ‘Royaume du crâne de cristal’, Il n’a pas accepté, car il n’était pas intéressé à retourner au théâtre et on s’attendait à ce qu’il décide enfin de participer à la cinquième tranche, mais ce 2020, il est décédé à l’âge de 90 ans.

Selon les informations de Daniel Richtman, il déclare que Indiana Jones 5 rendra hommage à Sean Connery Bien que la forme de cet hommage soit encore inconnue, car ce n’est pas la première fois qu’il fait quelque chose de similaire, car dans “ Kingdom of the Crystal Skull ”, il s’est rendu hommage à Denholm Elliott, qui a joué Marcus Brody, décédé à 70 ans et pour ce film, vous pouviez voir un photographie, un tableau et une statue du personnage au Marshall College, il n’est donc pas exclu que ce soit de la même manière.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur “ Indiana Jones 5 ”, où pour la première fois Steven Spielberg ne sera pas un réalisateur et on s’attend à ce que ce soit la dernière fois que nous voyons Harrison Ford dans ce rôle, car il a été supposé qu’un spin-off est en préparation. où l’on verrait un très jeune “Indy”, peut-être joué par Chris Pratt.