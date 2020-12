Plus d’un an s’est écoulé depuis que Marvel a présenté le destin final de Tony Stark dans “ Avengers: Fin de partie ” et divers détails sont encore en cours de révélation à ce sujet, le plus récent étant que “ Avengers: guerre à l’infini ” prédit le sacrifice du fer -Homme.

De son épiphanie après son enlèvement en Afghanistan, Tony Stark avait consacré une grande partie de sa vie au bien de la TerreBien qu’il ait eu quelques trébuchements en cours de route, comme la création d’Ultron, il a toujours été animé par ce désir.

Son engagement envers la cause est ce qui l’a finalement incité à sacrifier sa propre vie pour s’assurer que la chronologie principale de l’univers cinématographique Marvel (MCU) est libre de la menace du Mad Titan.

Tony a commencé à changer radicalement sa vie après son expérience de mort imminente aux mains d’Obadiah Stane, où il a été sauvé par Ho Yinsen. Sa transformation n’a pas été rapide, cependant, c’était un changement progressif qui s’est répandu dans toute la série de films.

Cependant, il a quitté son travail de super-héros après la victoire de Thanos, mais a été contraint de revenir en action après que l’équipe a réalisé qu’elle avait une chance de ramener ceux qui avaient été désintégrés par le claquement du méchant. .

En réalité, ‘Avengers: Infinity War’ a prédit le sacrifice d’Iron-Man alors qu’il était prêt à toutAprès avoir découvert que Spider-Man n’était pas rentré chez lui comme il lui avait ordonné d’essayer de sauver le docteur Strange, le génie lui a dit: “Ce n’est pas une excursion, c’est un aller simple. M’entendez-vous? J’ai bien pensé. Vous ne pouvez pas avoir réfléchi. “

Cela prouve que Tony savait que ses chances de survivre au voyage étaient minces et ne voulait pas que Peter Parker soit pris dans la dangereuse mission. Sa prédiction était presque correcte, cependant, sans l’intervention du docteur Strange, il aurait péri sur Titan aux mains de Thanos.

Iron Man avait prouvé à maintes reprises qu’il était prêt à mourir pour le plus grand bienSoit pendant la bataille de New York, soit sa décision de rechercher Thanos sur Titan.

La fin d’Iron Man était une fin poétique à sa course de 11 ans dans la franchise, la saga Infinity étant définie principalement par sa propre histoire plus que toute autre chose.