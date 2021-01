Après 10 ans du début de l’univers cinématographique Marvel, le plus grand crossover de cet univers divisé en deux films est arrivé, ‘Avengers: Infinity War’ et ‘Avengers: Endgame’, au cours de laquelle nous avons vu tous les héros de cette franchise ensemble, y compris Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch, mais malgré son apparition dans les deux productions, il a été révélé qu’Elizabeth Olsen préfère «Infinity War», car elle avait une meilleure compréhension de l’intrigue.

Ces deux films étaient un grand mystère pour les fans, même pour les acteurs eux-mêmes, beaucoup d’entre eux n’avaient même pas les scripts complets de ces films, ils en savaient donc très peu sur l’intrigue jusqu’à ce qu’elle atteigne le grand écran, en plus ce peu était informé de ce qui s’était passé entre les scènes, quelque chose qui en confondait beaucoup, mais qui évitez tout type de spoilers.

Lors d’une récente interview pour CinemaBlend concernant la promotion de la série «WandaVision», il est devenu connu que Elizabeth Olsen préfère ‘Infinity War’, Eh bien, dans ‘Endgame’, il ne savait pas avec certitude ce qu’il faisait ou la raison de ses actions:

“Eh bien, je me sens plus connecté à ‘Infinity War’, parce que j’ai eu l’occasion de vivre plus de ça, dans ‘Endgame’ j’étais confus. Parce que j’étais comme, ‘D’où suis-je venu?’

Apparemment, l’actrice n’a pas été très claire sur l’intrigue de ‘Fin du jeu’ et il ne savait pas qu’il revenait d’avoir été éliminé par Thanos avec la moitié de la vie dans l’univers, mais apparemment les répercussions de ce retour et de la perte de Vision feront partie de l’intrigue de la série «WandaVision», qui arrivera sur la plateforme Disney + à partir de ce 15 janvier 2021 et pour contracter Disney +, cliquez ici.