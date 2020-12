Quand quelqu’un pense à Robert Downey Jr, Iron Man et son mythique Tony Stark viennent inévitablement à l’esprit. Bien que l’acteur ait forgé l’un des personnages les plus inoubliables du cinéma pendant un peu plus de dix ans, il considère en même temps que cette période a suffi à exploiter un personnage qui, à son avis, a déjà tout donné de lui-même.

Cela a été commenté par Downey Jr. dans une récente interview dans laquelle il a réfléchi à son rôle avec Marvel et à la construction créative d’un personnage qui a pris fin l’année dernière dans ledit univers cinématographique. Dans Avengers Endgame, Stark se sacrifie pour sauver toute l’existence du plan diabolique de Thanos, ce qui amène sa fin aussi loin que définitive.

“Jouer à Tony / Iron Man était profondément satisfaisant”, a commenté l’acteur. «C’était difficile et j’ai creusé profondément. J’ai vécu un incroyable voyage de 10 ans qui a été créativement satisfaisant. ”

Il a été suggéré à Robert Downey Jr, comme dans chaque interview et discours concernant Iron Man, si le personnage pouvait revenir ou s’il serait prêt à revêtir à nouveau l’armure dorée écarlate. Après onze ans à jouer à Tony Stark, se séparer du milliardaire / playboy / philanthrope pourrait s’avérer être une épreuve. Cependant, l’acteur a une autre perspective.

“J’ai fait tout ce que j’ai pu avec ce personnage et maintenant je peux faire d’autres choses”, a-t-il déclaré. «Maintenant, étant d’âge moyen, vous commencez à regarder en arrière et vous vous rendez compte que tout cela fait partie du voyage et que les choses se terminent. Je suis chanceux et éternellement reconnaissant d’avoir fini là où je suis.

Downey dit qu’il a passé une décennie incroyable avec Marvel où il pourrait s’exploiter de manière créative. En ce sens, il a indiqué que l’évolution est la clé de la carrière de tout acteur et que le personnage doit donc se reposer pour se permettre d’explorer de nouveaux horizons.

“Maintenant, j’ai beaucoup plus d’ambition de faire des choses que je n’avais pas faites auparavant”, a-t-il déclaré. «L’évolution est la clé: la pire chose que l’on puisse faire est de se mettre en travers de son chemin. Si je veux être un père, un mari et un citoyen en forme, il serait irresponsable de ma part de ne pas regarder vers l’avenir et de préparer mon esprit aux transitions et à tout ce qui se passe.

L’interprète de Sherlock Holmes a également avoué qu’à chaque fois qu’il reçoit un nouveau scénario, il analyse d’abord le niveau d’engagement qu’il doit avoir avec ladite production et le temps proportionnel qu’il peut passer avec sa famille et ses enfants.

Downey Jr, n’est pas seulement un acteur. Tout comme son rôle dans la saga cinématographique Marvel, l’acteur a investi du temps et de l’argent dans un projet altruiste appelé Footprint Coalition, dont la mission est de fabriquer une technologie de pointe capable d’aider à guérir le changement climatique.

En relation avec cette organisation, il a créé l’année dernière le documentaire exclusif sur YouTube The Age of AI, dans lequel Robert est le protagoniste et l’animateur d’une émission épisodique sur la technologie et la science.

D’autre part, il est présumé que Robert Downey Jr pourrait revenir à son personnage dans un camée spécial prévu pour les aventures en solo de Black Widow. Ce moment est censé être quelque chose que nous aurions dû voir maintenant. Cependant, le film sortira enfin en salles (sera-t-il?) L’année prochaine.

iron man marvel studios robert downey jr tony stark



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.