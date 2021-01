En réponse à un fan, le réalisateur James Gunnrevel sur Twitter a déclaré que le film ‘L’escouade suicide‘ont une note R, ce que beaucoup de gens avaient supposé après leur premier teaser sauvage. Cela ne veut pas dire que nous sommes confrontés à un meilleur film que le précédent, même s’il est vrai que cela semble une mesure qui satisfait les fans.

La vaste distribution du film comprend John Cena dans le rôle de Peace Maker, Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang, Joaqun Coso dans le rôle du général Mateo Suarez, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag, Maylin Ng dans le rôle de Mongal, Flula Borg dans le rôle de Javelin, Juan Diego Botto dans le rôle de Luna, Storm Reid dans le rôle de Tyla, Pete Taka Davidson. Waititi, Alice Braga comme Solsoria, Tinashe Kajese comme Flo Crawley, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Peter Capaldic comme penseur, Julio Ruiz, Jennifer Holland comme Emilia Harcourt, Viola Davis comme Amanda Waller, Idris Elbacomo Bloodsport, Margot Robbie comme Harley Quinn, Michael Dotkavantcom Manu Rookeravant comme Harley Quinn, Michael Dotkavantcom Manu Rookeravant, Michael Dotkavant, Rookeravant FillioncomoTDK, Sean GunncomoWeasel, Steve AgeecomoKing SharkySylvester Stallone.

Écrit et réalisé par James Gunn, avec Charles Roven et Peter Safran comme producteurs du film et Nik Korda comme producteur exécutif, si rien ne change, ce film sortira dans les salles du monde entier et HBO Max le 6 août 2021.

Basé sur la bande dessinée DC de 1959 créée par Robert Kanigher et Ross Andru, “ Suicide Squad ” a été créé en août 2016 pour un montant brut mondial de 750 millions de dollars pour un budget de 175 millions de dollars. Il a également obtenu un Oscar du meilleur maquillage et coiffeur, étant le premier film de l’univers DC à obtenir une statuette.