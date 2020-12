Jamie Bell (‘Rocketman’) et Margaret Qualley (‘Once Upon A Time In … Hollywood’) joueront Fred Astaire et Ginger Rogers dans ‘Fred et Ginger’, biopic écrit par Arash Amel («The Correspondent», «Grace de Mnaco») qui sera réalisé par Jonathan Entwistle, créateur de «The End of the F *** ing World» et «This shit is over me».

Le travail commun élevé à la célébrité Astaire et Rogers, interprètes et danseurs qui ont formé un couple dans un total de dix films musicaux des années 1930, étant considéré comme l’un des couples les meilleurs et les plus célèbres de l’histoire du cinéma grâce à des films tels que ‘Le joyeux divorcé’ (1934), ‘Top hat’ (1935), ‘Let’s follow the Fleet’ (1936) ou ‘Crazy rhythm’ (1937)

‘Fred et Ginger’ racontent la relation entre les deux, à la fois devant et derrière les caméras, étant que selon les rumeurs, malgré le succès de leur association artistique, ils ne s’entendaient pas du tout.

Bell, Qualley et Amel seront les producteurs du film avec Fred Berger et Brian Kavanaugh-Jones d’Automatik, une société qui soutiendra le projet avec Amazon Studios, qui à son tour sera chargé de le distribuer via Prime Video dans tous ces pays en ceux qui opèrent.

Enfin, il convient de mentionner que ce ne sera pas la première fois que Bell et Qualley travailleront ensemble, puisqu’ils se sont déjà mis d’accord sur le casting de “ Qui est laissé debout ”, un thriller dramatique réalisé par Tim Sutton en 2018.