Jane Fonda recueille dans sa biographie, en plus des films connus, une série d’événements qui pourraient faire la une des journaux sous forme de potins ou d’anecdotes occasionnelles, mais qui sont en réalité plus pertinents qu’ils n’y paraissent. Indépendamment du fait que l’actrice a déjà 83 ans et que l’on peut dire qu’elle appartient à une autre génération, la pensée militante de l’actrice est plus actuelle que jamais et est plus intéressée que celle de beaucoup d’autres de ses pairs à L’industrie.

Fonda est reconnue pour sa carrière d’actrice, pour sa lutte politique constante sur diverses questions d’intérêt pour l’humanité, et même pour sa grande influence pendant les débuts de la culture du bien-être aux États-Unis. Voici pourquoi Jane Fonda est une figure influente à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de ses films.

Jane Fonda, actrice de cinéma

Avant d’être reconnue comme une grande actrice de cinéma, Jane Fonda a été mannequin et même la couverture du magazine Vogue à plusieurs reprises au cours des années 1950. Bien qu’elle soit née dans une famille plus que riche, et pourrait même être qualifiée d’aristocratique, sa réalité n’est pas c’était tout à fait confortable. À l’âge de 12 ans, sa mère s’est suicidée en lui coupant la gorge avec un rasoir et bien que son père ait tenté de cacher la manière tragique dont elle était morte, la réalité s’est révélée grâce aux médias provoquant un traumatisme qui a conduit à la boulimie qui l’a harcelé. depuis plus de deux décennies.

Cependant, son travail de modèle a toujours poursuivi des fins économiques. Fonda a travaillé sans relâche pour payer sa carrière d’actrice en classe avec Lee Strasberg, le père de la «méthode». C’est lui qui l’a convaincue qu’il avait définitivement un talent d’acteur. Et donc des années plus tard, il a obtenu son premier rôle principal dans le film de 1950 Je vais vous épouser aux côtés d’Anthony Perkins. À partir de là, sa carrière n’a cessé de progresser et on se souvient maintenant d’elle comme l’actrice de plus de deux classiques des années soixante comme Barbarella (1968), Walk on the Wild Side (1962) ou Barefoot in the Park (1967).

Jane Fonda dans Klute (1971)

Cependant, ce n’est qu’au cours de la décennie suivante qu’il a été reconnu par l’industrie elle-même. Merci à Ils tirent sur les chevaux, n’est-ce pas? (1969) a remporté sa première nomination aux Oscars, un prix qu’elle a remporté deux ans plus tard pour Klute (1971), dans lequel elle incarnait une travailleuse du sexe au téléphone aidant un détective à résoudre un crime. En 1979, il obtient sa deuxième statuette pour Coming Home (1978), un film étroitement lié à la guerre du Vietnam. Sa participation à ce film, peut bien ou non, être une conséquence de sa réflexion politique si bien qu’il suscitait déjà une certaine fureur et divers commentaires parmi les membres d’Hollywood.

La femme au manteau rouge

On se souvient également de Jane Fonda pour sa lutte politique constante et ses idéaux fortement représentés dans les déclarations photographiques et même dans diverses arrestations. À la fin des années 1960, plusieurs épisodes tragiques de sa vie le contraignent à fuir en Inde à la recherche d’une réflexion intérieure. Des événements tels que la guerre du Vietnam, l’assassinat de Martin Luther King et la pauvreté qu’il a vécue dans ce pays l’ont forcé à retourner aux États-Unis avec une pensée et une détermination totalement différentes qui l’ont marqué jusqu’à présent.

À son retour, il est devenu un activiste politique. Il a constamment soutenu le mouvement des droits civiques et dirigé des marches en cours condamnant la guerre du Vietnam. Pendant ce temps, de nombreux compatriotes et collègues acteurs l’ont observée avec suspicion et ont même reçu des critiques la qualifiant de traître au pays. Son activisme intense lui a valu le surnom de Jane Hanoi, après un voyage au Vietnam où elle a vécu avec des soldats vietnamiens et posé avec eux pour quelques photographies.

Il a connu la prison pour la première fois en 1970 lorsque, à son retour d’un voyage au Canada, où il a participé à des manifestations contre la guerre du Vietnam, il a été arrêté à l’aéroport de son pays sous le prétexte de quelques pilules qu’il emportait avec lui. . C’étaient juste des vitamines, mais l’épisode et surtout la photo du cliché avec l’actrice levant le poing en signe de protestation est devenu l’histoire.

Au fil des années, l’actrice n’a pas mis de côté ses préoccupations politiques et ses problèmes qui affectent l’humanité. En plus de lutter pour les droits civils, de protester contre le racisme, les victimes de harcèlement sexuel, ou la fin de la création d’armes nucléaires, il est actuellement passionnément préoccupé par le changement climatique. Inspiré par Greta Thunberg, Fonda a participé en 2019 à plusieurs manifestations à Washington qui condamnaient l’immobilité des politiciens face à l’agenda environnemental pressant.

Pendant cinq semaines consécutives, elle a été arrêtée par la police au milieu des manifestations. Indépendamment du fait que la première fois qu’elle a été emmenée en prison à l’âge de 80 ans, l’actrice a décidé de porter ensuite un manteau rouge saisissant qui pouvait être vu par les caméras et les médias, lors de ses arrestations et ce qui allait arriver. Vous voyez ce manteau? J’avais besoin de quelque chose de rouge alors je suis allé chercher et j’ai trouvé ce manteau en solde. C’est le dernier vêtement que je vais acheter », a-t-elle déclaré aux médias, lorsque la police l’a menottée et l’a escortée jusqu’à une voiture de patrouille.

La photographie de Fonda avec son manteau rouge et les mains menottées est devenue le deuxième cliché historique d’une actrice qui n’a pas peur d’exprimer son idéologie. Encore plus emblématique, elle est apparue aux Oscars en 2020, répétant une robe qu’elle avait portée au Festival de Cannes 2014. C’était certainement un vêtement rouge, mais si cela ne suffisait pas, elle a également suspendu son manteau rouge au épaule, symbole politique de la Jane Fonda de notre temps.

L’esthétique sportive de Jane Fonda

Le visage et la voix de Jane Fonda n’étaient pas seulement emblématiques dans ses films et dans des photographies de contextes politiques. A vrai dire, l’actrice se doit également de créer et de positionner une esthétique sportive qui résonne encore aujourd’hui. Vous souvenez-vous de la vidéo de la chanson de Madonna “Hang Up”? Ou le dernier “Physical” de Dua Lipa? Les deux boivent du style d’entraînement qui prévalait dans les vidéoclips et les films des années 80 où les grandes stars étaient montrées dans de grands espaces et des gymnases s’entraînant principalement avec de la musique de synthétiseur.

Jane Fonda a été la première à le faire et non dans le cadre d’une histoire fictive. Son obsession pour l’aérobic a commencé à la fin des années 1960 et il a donc eu l’idée de traduire les bienfaits de l’aérobic dans un livre avec des exemples et des tableaux pédagogiques. Ce qu’il a finalement fait dans le livre d’entraînement de Jane Fonda, cependant, Stuart Karl, qui à l’époque possédait une société de production vidéo à domicile au format VHS émergent, a proposé l’idée de transférer ses exercices vers l’audiovisuel.

Au début, l’actrice se méfiait de l’idée, notamment en raison de son statut de grande star hollywoodienne, mais elle s’est vite rendu compte que sans son image, les bienfaits de l’aérobic seraient peut-être oubliés. Il était important pour elle que les femmes américaines entrent pleinement dans ce qu’on appelle maintenant la culture du bien-être, alors à la fin de la journée (ou une décennie), elle a fini par faire 16 bandes vidéo.

Depuis, son projet est imité ad nauseam. Des femmes charismatiques avec un beau corps qui ont enseigné les exercices qu’elles pouvaient faire à la maison, avec une musique entraînante et l’ambiance charismatique nécessaire pour stimuler ce qui a déclenché une ruée vers les soins du corps chez les femmes de l’époque.

Il est prouvé que ce projet réussi a rapporté des millions de dollars de bénéfices à la fois à l’actrice et à Stuart Karl et a contribué à positionner le format VHS qui a dominé le divertissement à domicile pratiquement jusqu’au nouveau millénaire. Il y a même ceux qui mentionnent que l’actrice a peut-être positionné ou non la mode des leggings serrés, des jambières et des vêtements divers qui pourraient passer pour ridicules aux gourous de la mode, mais qui, néanmoins, sont devenus l’uniforme par excellence pour les amateurs de fitness. et la culture du bien-être.

Jane Fonda: l’icône

En tant que grande star hollywoodienne, Jane Fonda est appréciée aujourd’hui non seulement pour ses films, mais pour sa simplicité et sa façon innée de rester un luminaire élégant, malgré la publication de photos de gueule de bois avec ses cheveux ébouriffés et ses vêtements du jour précédent.

Après avoir fait don de l’argent gagné grâce à ses vidéos d’aérobic à la fondation écologique de son mari à l’époque, Fonda a annoncé au début des années 1990 sa retraite d’acteur. Une promesse qu’il a rompue en 2004 lorsqu’il a joué dans une comédie aux côtés de Jennifer Lopez, plus tard dans un film avec le réalisateur italien Paolo Sorrentino et finalement dans la série The Newsroom d’Aaron Sorkin.

Cependant, actuellement son projet le plus aimé est la série humoristique Grace & Frankie, aux côtés de son amie Lily Tomlin, un projet qui lui a permis de revenir aux cérémonies de remise des prix et à l’affection du public contemporain. L’icône de Jane Fonda transcende le théâtre et est sans aucun doute le parfait exemple de ce que signifie être une grande star hollywoodienne.

