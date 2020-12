Janet Van Dyne reviendra-t-elle pour le troisième film Ant Man? Cette question a été dans l’esprit de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU), cependant, il a finalement été révélé si l’actrice qui interprète ce personnage sera ou non là. Michelle Pfeiffer dans ‘Ant-Man 3’.

La célébrité de 62 ans a fait ses débuts dans le MCU avec le film “ Ant-Man and the Wasp ” dans le rôle de la guêpe d’origine, qui a été piégé dans le royaume quantique, mais a été libéré grâce à Scott Lang et au reste de son équipe, il est donc sous-entendu que le personnage continuerait dans les nouveaux versements.

Et après plusieurs rumeurs sur le retour de l’actrice dans la troisième partie, Pfeiffer elle-même a finalement annoncé son retour dans une interview pour le podcast Ladies First With Laura Brow, où Il a également déclaré que les enregistrements commenceraient au premier été 2021, malgré le fait que la pandémie de coronavirus n’a pas encore été maîtrisée.

Bien que Michelle Pfeiffer soit dans ‘Ant-Man 3’, malheureusement, l’intrigue n’est pas encore connue, il a seulement été rapporté que l’antagoniste sera Kang, joué par Jonathan Majors (‘Lovecraft Country’), mais ce qui a surpris les fans, c’est que Ce méchant est le principal de la phase 4 du MCu, tout comme Thanos, bien qu’il soit bien sûr encore trop tôt pour confirmer ce fait car la nouvelle étape n’a même pas commencé,

Il n’y a pas de date de sortie exacte, mais il a déjà été rapporté que ce sera jusqu’en 2022, suffisamment de temps pour élaborer un scénario convaincant, qui était l’un des points faibles de la deuxième partie, donc un film bourré d’action combiné à une bonne histoire est attendu.