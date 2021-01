La pandémie de Covid-19 a repris son chemin, car cette semaine elle a été annoncée qui a retardé la date de sortie de ‘Morbius’ encore une fois, Depuis quelques jours, ils ont annoncé que l’action en direct sortirait en salles le 8 octobre 2021.

Maintenant, selon un rapport de Deadline, le film du méchant Spider-Man a été reporté pour le 21 janvier 2022 En d’autres termes, dans un délai d’un an, alors que sa date d’origine était le 10 juillet et plus tard, elle a été passée au 20 du même mois, avant de passer au 19 mars 2021.

L’une des raisons pour lesquelles ils ont repoussé la date de sortie de “ Morbius ” à 2022, était pour que “ No Time To Die ”, le 25e volet de James Bond occupera le 8 octobre, car Sony Pictures ne veut pas risquer de sortir. l’une de ses productions au grand écran alors que la pandémie est active, en plus ces études indiquaient précédemment que ils ne sont pas intéressés à faire des premières simultanées au cinéma et en streaming comme Warner Bros.

Avec ce retard, le calendrier de l’action en direct du Spiderverse était le suivant: ‘Venom: Let There Be Carnage’ avec Tom Hardy sera le 25 juin, suivi de ‘Spider-Man 3’ avec Tom Holland, le 17 décembre et ‘Morbius’ pour le 21 janvier 2022, bien sûr, il peut y avoir des modifications s’il y a un problème avec la pandémie.

De même, l’adaptation cinématographique du personnage de Marvel fait partie d’une liste de longs métrages qui ont changé leurs sorties cette semaine grâce au coronavirus, parmi lesquels ‘No Time To Die’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Uncharted’ et ‘Cinderella ». Si le virus n’est pas maîtrisé à temps, davantage de films seront exposés pour reporter leur arrivée au cinéma.