Le 21 décembre, le tournage de ‘Le sommet’, une histoire de camaraderie, de courage, de connexion avec la nature et la vie ou le poids des promesses et de l’amour réalisé par Ibon Cormenzana («Alegra, tristeza»).

Cormenzana est principalement connu pour son rôle de producteur, ayant remporté de grands succès avec des titres tels que “ Blanche-Neige ” de Pablo Berger, “ Blackthorn ” de Mateo Gil, “ El rbol de la sangre ” de Julio Medem ou “ Madre ” de Rodrigo Sorogoyen, entre autres.

Avec Javier Rey (‘L’été que nous vivons’) et Patricia Lpez Arnaiz (‘La peste’), ‘Le sommet’ Il sera tourné pendant six semaines dans des endroits du Pas Vasco, de Catalua, d’Aragn, des Alpes et du Népal. Ce sera le quatrième long métrage réalisé par Cormenzana après «Jaizkibel», «Los totenwackers» et «Alegra, tristeza».

Ecrit par Nerea Castro à partir d’une idée originale d’Ibon Cormenzana, l’équipe technique est composée d’Albert Pascual (‘Alegra, tristesse’) dans le sens de la photographie, David Gallart (‘Qui tue le fer’) dans le montage, Fernando Velzquez («Un monstre vient me voir») en musique, Zaloa Ziluaga («Les avantages de voyager en train») dans la direction artistique, ou Fabiola Ordoyo («Mère») en conception sonore.

‘Le sommet’ est une production d’Arcadia Motion Pictures, Aixerrota Films, LAZONA Producciones et Dorothy Films AIE en coproduction avec la French Noodles Production. Il a la participation de l’EiTB et de Televisin de Catalua et le soutien du gouvernement basque. Filmax sera en charge de la distribution en Espagne, ainsi que des ventes internationales.

Son synopsis officiel est le suivant:

Mateo (Javier Rey) affronte pour la première fois la montagne la plus dangereuse de la planète, l’Annapurna, avec le défi d’atteindre le sommet et de remplir ainsi une ancienne promesse. Lors de son ascension, il subit un accident qui le laisse inconscient et gravement blessé. Quelques heures plus tard, il est secouru par Ione (Patricia Lpez Arnaiz), une alpiniste expérimentée qui passe l’hiver dans un refuge, seule et loin du monde. Bien qu’il ne comprenne pas les raisons qui ont conduit Mateo là-bas, Ione essaie de l’aider à atteindre son objectif.

Notes du réalisateur, Ibon Cormenzana:

“Le sommet est un voyage fascinant; non seulement physique, vers le sommet d’une montagne, mais émotionnel, vers l’épanouissement personnel des protagonistes. Mon intention avec ce film est de faire ressentir au spectateur l’expérience de la vie de la même manière. auquel Mateo fait face, un personnage avec un défi très clair, une personne constante et avec suffisamment de courage pour affronter les adversités qui se présentent à lui dans le but ultime de remplir une promesse importante “.

“A ce brochet s’ajoute le personnage d’Ione, qui malgré un moment personnel difficile, nous montre le courage, la loyauté et la camaraderie illimitée, valeurs qui existent chez les alpinistes et qui sont si nécessaires dans la société en celui dans lequel nous vivons. “

«’Le sommet’ nous montrera comment malgré leurs peurs, les protagonistes prennent des risques qui leur permettent de se dépasser et d’évoluer, pour arriver à comprendre que la vie doit être vécue intensément et savourée à chaque instant. Je voudrais générer ces mêmes dans le spectateur désir d’oser atteindre leurs objectifs, sans hésiter et sans perdre l’optimisme pour affronter la voie que nous choisissons “.

«À Ione et Mateo, nous devons ajouter un troisième protagoniste: la nature. Je voudrais transmettre à travers la caméra la simplicité de la vie à travers l’immensité des montagnes. Sans nous séparer des protagonistes et caméra en main, je veux transmettre le réalisme nécessaire pour éveiller l’émotion chez le spectateur, le rapprocher des expériences vécues par les vrais alpinistes “.