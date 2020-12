Marvel Studios a présenté lors du Disney Investor Day plusieurs projets futurs de la marque qui ont excité des millions de fans la semaine dernière, cependant, la nouvelle qui en a surpris plusieurs était que l’actrice qui a fait la fille adolescente de Scott Lang dans ‘ Avengers: Endgame ‘serait remplacé par Kathryn Newton. Après cela, un message a été publié dans les réseaux où Emma Fuhrmann parle d’être remplacée par Cassie Lang.

Il faut se rappeler que Fuhrmann est apparu dans le quatrième opus des Avengers en tant que Cassie, dans la scène où Ant-Man rentre chez lui après cinq ans dans le monde quantique, il y retrouve sa fille, mais sa mâchoire tombe quand il la voit non plus comme une fille mais comme une adolescente.

La scène a ému de nombreux téléspectateurs et même, quelque temps plus tard, des rumeurs ont commencé à émerger sur son avenir dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), cependant, elle ne devait pas être remplacéeao alors il a laissé entendre dans un tweet où Emma Fuhrmann parle d’être remplacée en tant que Cassie Lang:

“Je voulais juste venir ici et dire que je vois tous vos aimables messages. Merci pour tout votre soutien. Cela a signifié le monde pour moi. J’étais aussi triste que vous tous en apprenant la nouvelle jeudi. J’espère seulement que cela signifie qu’il y a quelque chose de plus. pour moi dans le futur du MCU. “

Elle a également ajouté positivement: “Je serai toujours reconnaissante d’avoir fait partie du MCU et du plus grand film de tous les temps. Être actrice reste ma passion numéro un et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve.”

Je voulais juste venir ici et dire que je vois tous vos gentils messages❤️ Merci pour tout votre soutien. Cela a signifié le monde pour moi. J’étais aussi triste que vous l’étiez tous d’entendre la nouvelle jeudi. Je ne peux qu’espérer que cela signifie qu’il y a autre chose pour moi dans le futur du MCU. /1 – Emma Fuhrmann (@EmmaFuhrmann) 15 décembre 2020

Pour le moment, Kathryn Newton commencera à être Cassie Lang pour “ Ant-Man and The Wasp: Quantumania ”, où elle abordera davantage le sujet du royaume quantique et sera le début du méchant Kang au MCU.