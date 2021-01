L’une des plus grandes surprises que le redémarrage de Spider-Man nous a laissées maintenant dans l’univers cinématographique Marvel est la participation de Zendaya comme MJ, puisque personne n’avait imaginé cette actrice dans un personnage aussi important et même si au début il y avait des doutes, finalement le rôle a été bien accueilli par le public, mais récemment nous avons découvert que Zendaya ne savait pas qu’elle auditionnait pour MJ, quelque chose d’un peu étrange.

Le personnage de MJ est apparu de ‘Spider-Man: Retrouvailles’ joué par l’actrice Zendaya, un rôle qui contraste fortement avec sa version de la bande dessinée, car, au-delà de leur carnation, la personnalité des deux personnages semble très différente, mais cela ne l’a pas empêchée de devenir l’intérêt amoureux de Peter Parker , une partie de ce qui a finalement été vu dans ‘Spider-Man: loin de chez soi’ et on s’attend à ce que plus soient explorés dans «Spider-Man 3».

Lors d’une récente interview pour le magazine GQ, nous avons découvert que Zendaya ne savait pas qu’elle auditionnait pour MJ et je pensais que c’était un rôle moins important au sein du MCU:

«Nous n’étions pas censés savoir que les pages de script que nous lisions étaient pour ‘Spider-Man’, mais j’ai découvert que c’était pour ‘Spider-Man’ parce que j’ai de bons agents, mais je ne savais pas pour quel rôle j’auditionnais. J’ai juste pensé que c’était «fille dans le film Spider-Man». Je ne savais vraiment pas quel personnage ou quel genre de personnage ils seraient. Juste avant le test d’écran, ils ont dit que c’était ok, ce sont les personnages pour lesquels nous lisons, MJ est l’un d’eux et moi comme ‘Oh ce serait génial!’ “

Apparemment, l’actrice a été très surprise lorsqu’elle a découvert qu’elle allait enfin assumer ce rôle au sein de la franchise, qui gagne progressivement du terrain et on s’attend à ce que pour “ Spider-Man 3 ” il ait un rôle plus important, car il l’a été vu sur les ensembles d’enregistrements.