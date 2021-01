Après avoir réalisé deux films avec Marvel Studios, James Gunn rejoint les rangs de l’univers étendu DC pour faire ‘La brigade suicide’, qui devrait sortir en salles et sur la plate-forme HBO Max d’ici 2021 et devrait être l’un des films les plus importants de cette année et lors d’une interview, l’acteur Joel Kinnaman a parlé de “ The Suicide Squad ” et a assuré que c’était idiot et émouvant .

Le film ‘The Suicide Squad’ ne sera pas une suite directe de celui réalisé par David Ayer, bien qu’il aura le retour de certains personnages tels que Rick Flagg, Harley Quinn, capitaine Boomerang, entre autres, et malgré le fait que les enregistrements se soient terminés il y a plusieurs mois, on en sait peu sur l’intrigue ou le possible antagoniste de ce groupe d’anti-héros.

Lors d’une interview pour CBR, Joel Kinnaman a parlé de “ The Suicide Squad ” et assuré que ce sera un film très différent qui ne décevra pas les fans:

«J’ai hâte de le voir, quand j’ai lu le scénario, chaque page, chaque page du scénario m’a fait rire. C’est le plus stupide, le plus violent et parfois, c’est vraiment émouvant. C’est une histoire absolument ridicule. C’est. .. honnêtement, je pense que les gens vont adorer, vraiment. Je pense que ce sera un film très, très apprécié. “

Malgré les plaintes de James Gunn et de la distribution, “ The Suicide Squad ” sortira simultanément dans les salles et sur la plate-forme de HBO Max le prochain 6 août 2021 et la première bande-annonce devrait sortir dans les semaines à venir, car seules quelques scènes et coulisses de cette production ont été vues.