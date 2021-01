Fernado Frías (et lauréat du prix Ariel du meilleur film l’année dernière), le film mexicain Ya no soy Aqui, a reçu une nomination au prix Goya du meilleur film ibéro-américain. Consultez ici les nominations pour le prix Goya 2021 de l’Académie des arts et des sciences du cinéma d’Espagne.

Nominations pour Goya 2021

MEILLEUR FILM

Adú, par Salvador Calvo, Ane, par David Pérez Sañudo, le mariage de Rosa, par Iciar Bollain, les filles, par Pilar Palomero, Sentimental, par Cesc Gay.

MEILLEURE DIRECTION

Salvador Calvo, par Adú. Juanma Bajo Ulloa, par Baby. Iciar Bollain, par le mariage de Rosa. Isabel Coixet, par Nieva à Benidorm.

MEILLEUR ACTEUR LEADER

Mario Casas, pour Tu ne tueras pas. Javier Cámara, pour Sentimental. Ernesto Alterio, pour Un monde normal. David Verdaguer, pour Un pour tous.

MEILLEURE ACTRICE LEADER

Amaia Aberasturi, pour Akelarre, Patricia López Arnaiz, pour Ane, Kiti Mánver, pour El inconveniente, Candela Peña, pour le mariage de Rosa.

MEILLEURE DIRECTION DE NOUVEAU

David Pérez Sañudo, pour Ane.Bernabé Rico, pour El inconvenient.Pilar Palomero, pour Las chicas.Nuria Giménez Lorang, pour My Mexican Bretzel.

MEILLEUR SCRIPT ORIGINAL

Alejandro Hernández, pour Adú, Clara García et Javier Fesser, pour Lamentable Stories, Alicia Luna et Iciar Bollain, pour le mariage de Rosa, Pilar Palomero, pour les filles.

MEILLEUR SCRIPT ADAPTÉ

David Pérez Sañudo et Marina Parés Pulido, par Ane. Bernardo Sánchez et Marta Libertad Castillo, par des Européens. David Galán Galindo et Fernando Navarro, par Secret Origins. Cesc Gay, par Sentimental.

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Roque Baños, d’Adú. Aránzazu Calleja et Maite Arroitajauregi, d’Akelarre, Bingen Mendizábal et Koldo Uriarte, de Baby. Federico Jusid, de The Summer We Live.

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

“Sababoo” – Compositeurs: Cherif Badua et Roque Baños pour Adú. “L’été que nous vivons” – Compositeurs: Alejandro Sanz et Alfonso Pérez Arias pour L’été que nous vivons. “Que non, que non” – Compositeurs: María Rozalén pour Le mariage de Rosa. «Lunas de papel» – Compositeurs: Carlos Naya pour Las chicas.

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

Álvaro Cervantes, pour Adú, Sergio López, pour le mariage de Rosa, Juan Diego Botto, pour Los Europenos, Alberto San Juan, pour Sentimental.

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

– Juana Acosta, pour les inconvénients.

– Verónica Echegui, pour Explodes Explodes.

– Nathalie Poza, pour le mariage de Rosa.

– Natalia de Molina, pour les filles.

MEILLEUR ACTEUR DE REVELATION

– Adam Nourou, par Adú.

– Chema del Barco, pour El plan.

– Jannick, pour Regrettable Stories.

– Fernando Valdivieso, car tu ne tueras pas.

MEILLEURE ACTRICE DE REVELATION

– Jone Laspiur, par Ane.

– Paula Usero, pour le mariage de Rosa.

– Milena Smit, car tu ne tueras pas.

– Griselda Siciliani, pour Sentimental.

MEILLEURE DIRECTION DE PRODUCTION

– Ana Parra et Luis Fernández Lago, par Adú.

– Guadalupe Balaguer Trelles, par Akelarre.

– Carmen Martínez Muñoz, pour Black Beach.

– Toni Novella, pour Nieva à Benidorm.

MEILLEURE DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE

– Sergi Vilanova, par Adú.

– Javier Agirre, par Akelarre.

– Ángel Amorós, près de Black Beach.

– Daniela Cajías, pour les filles.

MEILLEUR ASSEMBLAGE

– Jaime Colis, par Adú.

– Fernando Franco et Miguel Doblado, pour Black Beach.

– Sergio Jiménez, pour L’année de la découverte.

– Sofi Escudé, pour les filles.

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

– César Macarrón, par Adú.

– Mikel Serrano, par Akelarre.

– Montse Sanz, pour Black Beach.

– Monica Bernuy, pour les filles.

MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUME

– Nerea Torrijos pour Akelarre.

– Cristina Rodríguez pour Explode Explode.

– Arantxa Ezquerro pour les filles.

– Lena Mossum pour les Européens.

MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE

– Elena Cuevas, Mara Collazo et Sergio López, pour Adú.

– Beata Wotjowicz et Ricardo Molina, d’Akelarre.

– Milu Cabrer et Benjamín Pérez, pour Exploits Exploits.

– Paula Cruz, Jesús Guerra et Nacho Díaz, pour les origines secrètes.

MEILLEUR SON

– Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro et Nicolas de Poulpiquet, pour Adú.

– Urko Garai, Josefina Rodriguez, Frédéric Hamelin et Leandro de Loredo, par Akelarre.

– Coque Lahera, Nacho Royo-Villanova et Sergio Testón, pour Black Beach.

– Mar González, Francesco Lucarelli et Nacho Royo-Villanova, pour El plan.

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

– La poule Turuleca.

MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

– Anatomie d’un dandy, par Alberto Ortega et Charlie Arnaiz.

– Lettres humides, par Paula Palacios.

– L’année de la découverte, par Luis López Carrasco.

– Mon Bretzel mexicain, de Nuria Giménez Lorang.

MEILLEUR FILM IBÉRO-AMÉRICAIN

– L’agent taupe.

– L’oubli que nous serons.

– La femme qui pleure.

– Je ne suis pas là.

MEILLEUR FILM EUROPÉEN

– Corpus Christi.

– L’officier et l’espion.

– Le père.

– Tomber.

MEILLEUR COURT-FILM DE FICTION

– 16 décembre.

– Au visage.

– Du boeuf.

– Frais inclus.

– L’éphémère.

MEILLEUR COURT-FILM DOCUMENTAIRE

– Biographie du cadavre d’une femme.

– Paradis en feu.

– Paradis.

– Ce ne sont que des poissons.

Meilleur court métrage d’animation

– Blue & Malone: ​​cas impossibles.

– Maison pour sans-abri.

– Métamorphose.

-En volant



