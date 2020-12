Dans les années 70, «I’m Your Woman» tourne autour d’une jeune femme mariée nommée Jean avec une vie apparemment facile, confortable et insouciante qu’elle dédie à son bébé et mari Eddie. Jusqu’au jour où son mari, un criminel, décide de trahir ses partenaires puis Jean est obligé de fuir avec son bébé à la remorque.

«I’m Your Woman» est un film avec une prémisse aussi simple que celle qui est lue qui malgré ses deux longues heures de tournage, il se développe et travaille également avec la simplicité avec laquelle il prétend sonner. Un exercice de style qui fait clairement référence au cinéma des années 70 dans lequel il est encadré. Dans le ton, dans les manières, dans la substance.

La réalisatrice Julia Hart cherche à s’aligner sur cette touche crue, clairsemée et sèche des thrillers des années 70 avec une touche féminine, qu’elle réalise de manière élégante mais aussi avec une certaine instabilité; du moins, lorsqu’il s’agit d’unir toutes leurs préoccupations sous une apparence qui fonctionne sous un modèle évident.

Comme une bonne réminiscence du passé, “I’m Your Woman” est un thriller plus proche du souligné que des rebondissements impossibles. Un arc pour plaire à ceux qui aiment les arcs qui ne sont pas destinés à manquer de respect à leurs aînés, mais qui les honorent comme des membres dignes de faire partie de la famille, toujours, sans porter atteinte à leur autorité.

Plus ou moins le contraire de «Tuez-les doucement», pour nous comprendre.

Mais, comme Edward Norton avec ‘Brooklyn Orphans’, Hart réalise une représentation appréciable et volontaire qui reste néanmoins dans l’ombre, à la fois du cinéma auquel il se réfère et du cinéma auquel il tourne le dos, le courant . Il manque de force, un rythme plus vif, une pincée de fierté et que le fond ne s’impose pas sur les mœurs.

‘I’m Your Woman’ est un bon film pour convaincre ceux qui étaient déjà convaincus, tandis que ceux qui ne l’étaient pas continueront sans l’être, étant qu’au final, dans une sorte d’accord de compromis, nous resterons, ou nous nous installerons comme seulement avec la performance de la merveilleuse Mme Brosnahan. Le reste, comme s’il s’agissait d’un écho.

Par Juan Pairet



