Marchés mondiaux mixtes; La Chine stimule le cuivre: le Chili aujourd’hui

(Bloomberg) – Les marchés mondiaux sont mitigés en raison des préoccupations concernant les nouvelles restrictions relatives aux coronavirus. Les actions asiatiques ont chuté, tandis que les actions européennes sont mitigées. Aux États-Unis, les contrats à terme sur actions indiquent une ouverture plus élevée, après que les actions de ce pays ont subi leur plus forte baisse depuis septembre hier. Les bons du Trésor américain ont peu changé, l’indice Bloomberg Dollar a chuté et le les devises des marchés émergents s’affaiblissent. Le cuivre augmente à Londres après des chiffres macroéconomiques positifs en Chine. Les cas de coronavirus au Chili ont augmenté de 1 911 à 573 830, et le nombre de morts a augmenté de 45 à 15 931. Le peso a fléchi de 0,1%, à 733,85 dollar . L’IPSA S&P a baissé de 0,8%, Cencosud Shopping et CMPC en tête des pertes; Lire ici Inside Andes, autres chroniques sur les devises et le bulletin hebdomadaire Chile Fixed Income. Tous les événements en heure locale. À 7h26, c’était la performance des principaux indices: 10 ans de rendement des bons du Trésor + 0,5 pb à 0,9% EUR + 0,1% vs USD à 1,2159 Contrat de cuivre actif + 0,1% à 3,53 USD à terme sur brut WTI + 0,2% à 47,08 USD Indice Bloomberg Commodities + 0,1% S & P 500 Futures + 0,6% STOXX Europe 600 + 0,1% Shanghai SE Composite -0,1% INTERNATIONAL: Le Collège électoral américain a confirmé le triomphe du président élu Joe Biden Certains législateurs républicains ont commencé à dire qu’il était temps de mettre fin aux différends et de travailler avec Biden alors que Trump ne connaît toujours pas le résultat, tout comme bon nombre de ses fidèles partisans.La dernière étape qui reste à faire est que le Congrès compte les votes électoraux le 6 janvier La Chine a affiché de solides chiffres de croissance en novembre La production industrielle a augmenté de 7%, les ventes au détail 5% et l’investissement en immobilisations a augmenté de 2,6% Les chiffres sont Conformément aux estimations des analystes, New York se dirige vers un nouvel arrêt total si les chiffres de contagion et d’hospitalisation continuent dans la même tendance, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo. Le nombre de morts dans ce pays a dépassé les 300 000, le même jour qu’ils ont commencé. vaccinations L’Italie, les Pays-Bas et la ville de Londres ont annoncé de nouvelles restrictions ACTUALITÉ: Global Sol. Financieras prévoit d’émettre des obligations au Chili: les députés Feller Chili veulent limiter la vague croissante d’achats chinois Le Chili envisage de vacciner 80% de la population «pas avant» juillet L’Union des sentinelles s’étend Négociations salariales Liberty analyse l’achat d’unités Telefónica en Amérique latine Le Mexique approuve l’achat par Uber de la société de livraison Cornershop Le gouvernement ne parvient pas à un accord sur le réajustement du secteur public: MercurioLatam fonctionne à 33,4% de sa capacité en novembre: TerceraHacienda entrerait dans le projet Fogape 2 cette semaine: TerceraClapes UC : l’économie pourrait reculer en décembre pour quand tenas: DFP EN ATTENTE: Au Chili: aucun événement n’est prévu International: déc. 14: Chine, production industrielle nov. Déc. 14: Ventes au détail en Chine nov déc 15, 10h30: Indice des prix des importateurs américains nov. Déc. 15, 11h15: Production industrielle américaine Nov. Dec. 15, 10h30: US Markit Manufacturing & Services Composite PMI déc. 16, 10h30: Ventes au détail aux États-Unis nov déc 16, 16h00: Décision tarifaire USA déc. 18, 10h30: États-Unis Solde du compte courant 3T Fed Agenda Cette semaine Agendas pertinents: Amérique du Sud USA Mexique Brésil Europe COMMENTAIRE: Au Chili, l’incertitude économique due au coronavirus mettra du temps à se dissiper, déclare Marcos Casarin, économiste d’Oxford Economics «Le Chili est plus concernant ce Pérou non seulement parce que c’est une économie plus grande et plus riche, mais parce que c’est le pays où nous voyons la frustration populaire la plus claire avec le modèle économique orthodoxe adopté depuis les années 1970 “” Si les Chiliens veulent un État plus grand, ils devront être financé par des impôts plus élevés. Bien que cela puisse être fiscalement neutre, il peut ne pas être neutre en termes de croissance si la charge fiscale accrue pèse de manière disproportionnée sur les entreprises ou la classe moyenne. »« Ces perspectives incertaines pèsent déjà sur les décisions d’investissement et la répartition des »« Pour l’instant, nous continuons à croire que cette période d’incertitude politique restera dans l’histoire comme un obstacle au processus et non comme un tournant. CLÔTURE: TAUX DE CHANGE: CLP -0,1% à 733,85 par dollar RISQUE PAYS: stable à 47,51 points baseCLP vs chambre 2 ans + 0,3 pb à 0,73% UF vs chambre 2 ans stable à -2,07% Taux BTP 2030 stable à 2,75% Taux BTU 2026 stable à -1% Point mort d'inflation à 2 ans + 0,3 pb à 2,854%