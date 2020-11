Les films de Noël sont l’un des plus gros paris pour Hollywood, car non seulement ils lèvent de grandes sommes dans les salles de cinéma, mais beaucoup d’entre eux deviennent également des classiques qui se répètent encore et encore chaque fin de l’année, l’un d’eux étaite ‘Comment le Grinch a volé Noël’ 2000, qui mettait en vedette Jim Carrey dans la première adaptation en direct de ce personnage, mais apparemment ce ne sera pas la dernière fois que nous voyons l’acteur comme ce personnage vert, car apparemment Jim Carrey reviendra en tant que The Grinch.

Le film “ Comment le Grinch a volé Noël ” mettait en vedette Jim Carrey, sous la direction de Ron Howard et un scénario basé sur l’histoire de 1957 du même nom par le Dr Seuss qui est déjà un classique et malgré le fait que Carrey en est un des acteurs les plus aimés, il était sur le point de quitter le film, car les heures de maquillage étaient très longues et compliquées pour devenir ce personnage.

Selon les informations de Daniel Richtman, Jim Carrey revient en tant que The Grinch, puisque Universal Pictures envisage une deuxième partie de ce film et recherchera le comédien pour revenir au rôle, bien que l’on ne sache pas s’il existe déjà une sorte d’offre ou un scénario qui pourrait être envisagé pour la suite.

Curieusement, ce n’est pas le dernier film du personnage, car en 2018 ‘The Grinch’ est sorti cette fois non pas en live-action mais en animation et l’acteur Benedict Cumberbatch Il a donné sa voix pour ce personnage, donc Jim Carrey pourrait bien reprendre ce rôle, puisque beaucoup associent l’acteur à ce personnage.