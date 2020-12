Bloomberg

Plan d’investissement Ecopetrol; Les marchés boursiers progressent: la Colombie aujourd’hui

(Bloomberg) – Les nouvelles des avancées sur un plan de relance aux États-Unis et le début aujourd’hui de la distribution de vaccins dans ce pays propulsent les marchés mondiaux. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans augmente, l’indice Bloomberg Dollar baisse et l’indice des devises des marchés émergents MSCI se renforce. Le pétrole brut dépasse les 50 dollars le baril à Londres après qu’une autre explosion de pétroliers au Moyen-Orient a suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la région. En Colombie, les investisseurs suivront cette semaine les données d’indicateurs clés tels que la production industrielle et les ventes au détail publiées aujourd’hui, et la balance commerciale attendue vendredi. Le même jour se tiendra la réunion du conseil d’administration de Banco de la República, où aucun changement n’est prévu dans le taux d’intérêt de 1,75%, et qui sera la révocation du directeur général Juan José Echavarría. Leonardo Villar prendra ses fonctions à partir du 4 janvier. Ecopetrol a annoncé ce matin qu’il investirait entre 3,5 et 4 milliards de dollars en 2021. «Environ 80% de l’investissement continueront d’être alloués à des projets en Colombie et 20% le reste à des investissements aux États-Unis et au Brésil, principalement », a indiqué la société dans un communiqué. Le ministre des Finances Alberto Carrasquilla a déclaré que le pays ne reviendrait à son objectif d’inflation de 3% que “progressivement”, donc un IPC proche de 2,5% est prévu en 2021, 2022 et au-delà, selon les attentes du marché. . En revanche, la majorité des Colombiens ne recevront pas de vaccin contre le covid-19 avant 2022, selon le ministère de la Santé. Seul un tiers de la population, soit 15 millions de personnes, devrait recevoir un vaccin contre cette maladie l’année prochaine, a indiqué le ministère. Dans un entretien avec le journal La República, le président Iván Duque a déclaré que quatre accords de confidentialité ont été signés à ce jour avec des sociétés pharmaceutiques, cherchant à accélérer la vaccination l’année prochaine. Le peso avait une appréciation hebdomadaire de 0,8% et accumulé six semaines consécutives d’avance. Vendredi, la devise a clôturé à 3 438,10 pour un dollar Hier 8 702 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés et 187 décès ont été enregistrés, selon les données du ministère de la Santé. Avec cela, le nombre total de cas confirmés est passé à 1425774 et les décès ont atteint 39053. , Italie, Turquie, Espagne et Argentine, selon les données de Johns Hopkins. En termes de décès, le pays se classe 12ème. Selon les calculs de Bloomberg: Cas + 0,6% vs + 0,6% moyenne mobile 7 jours Décès + 0,5% vs + 0,5% moyenne mobile 7 jours Tests de positivité 21 , 7% vs 17,0% Moyenne mobile sur 7 jours Tous les événements en heure locale INTERNATIONAL: Les premiers envois de vaccins Pfizer Inc.-BioNTech SE aux États-Unis devraient arriver ce matin, avec des doses dans les 50 États américains. pays prévu pour mercredi au plus tard, selon Gustave Perna, un général de l’armée servant de directeur de l’opération Warp Speed. Il s’attend à ce que 40 millions de doses soient disponibles d’ici la fin du mois si le vaccin de Moderna Inc. reçoit une autorisation d’utilisation d’urgence pour fin de cette semaine 80% de la population aurait pu recevoir des vaccins d’ici le milieu de l’année prochaine EN ATTENTE: En Colombie 10h: Production manufacturière oct., est. -1,5%, avant -3% 10h: Ventes au détail oct., Est. 3,5%, avant -0,8% 14 h: production industrielle oct., Non-est., Enchères antérieures -8,6%: les opérations d’expansion comprennent des repos de 91 jours pour le COP7 billion, et 30 jours pour le COP1 billion cette semaine . 18: Importations, balance commerciale, BanRep Réunion internationale: Aucune donnée macroéconomique publiée aux États-Unis jusqu’en décembre. 15 Agenda de la Fed: aucun événement prévu pour aujourd’hui Cette semaine: déc. 17: Décision sur le taux du Mexique Agendas pertinents: Amérique du Sud États-Unis MexiqueBrazilEurope NOUVELLES: Ecopetrol prévoit des capex 2021 3,5 mm à 4,0 mm US La banque centrale de Colombie garderait son taux directeur inchangé Pour la Colombie, il sera difficile de revenir à un IPC de 3%: Carrasquilla La plupart des Colombiens ne recevront pas Vaccin COVID-19 avant 2022 COMMENTAIRE: La firme Raddar commente que les dépenses des ménages ont augmenté en pesos constants de 3,6% en novembre par rapport au même mois en 2019, qui s’est accompagnée d’une croissance de 10 achats par carte de crédit , 6% traduit une amélioration de la dynamique de la consommation “La dynamique de la dépense est conforme à la moindre baisse du placement de crédit et à une plus grande utilisation du cash dans tous ses moyens; la croissance des achats par carte de crédit peut s’expliquer par la journée sans TVA et le paiement anticipé des primes », écrit l’économiste Camilo Herrera dans un rapport. Les salaires ont augmenté entre 3% et 6%, ce qui avec une inflation inférieure à 2 %, le pouvoir d’achat des ménages a augmenté «La dynamique des dépenses des ménages en phase d’isolement fort a montré un frein dans presque tous les groupes de consommation, à l’exception des non durables; dans la phase d’isolation intelligente, les chutes sont modérées; De septembre à novembre, les tendances changent et les dépenses en épicerie, magasins de quartier et grandes chaînes ralentissent. »Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable. © 2020 Bloomberg LP