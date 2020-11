Cette semaine, divers médias ont rapporté que Joss Whedon a abandonné la prochaine série de HBO Les Nevers. La personnalité de 56 ans est reconnue comme la créatrice de l’émission, ainsi que comme réalisatrice et co-scénariste des dix épisodes qui la composent. Cependant, à plus de six mois de sa sortie, Whedon a dit «au revoir» à ce qui était son premier projet télévisé depuis les débuts d’Agents of SHIELD (2013-2020).

Selon Deadline, The Nevers se compose de “Un drame de science-fiction sur un gang de femmes victoriennes qui rencontrent des capacités inhabituelles, des ennemis implacables et une mission qui pourrait changer le monde”. Son casting est composé de Laura Donnelly (Outlander), Olivia Williams (Miss Austen Regrets), James Norton (Grantchester), Tom Riley (Dark Heart) et Nick Frost (Fighting With My Family), entre autres.

«Nous nous sommes séparés de Joss Whedon. Nous restons enthousiasmés par l’avenir de The Nevers et attendons avec impatience sa sortie à l’été 2021 “, a déclaré une porte-parole de HBO dans un récent communiqué.

Le créateur également de séries telles que Buffy the Vampire Slayer et Firefly a également offert une déclaration, dans laquelle il se décrit comme «véritablement épuisé» et fait allusion à certains «défis sans précédent» dans sa vie qui l’obligent à démissionner, au profit de la production de HBO. Whedon n’entre pas dans les détails, mais il est inévitable de supposer que son conflit avec Ray Fisher porte un minimum de responsabilité.

«Cette année de défis sans précédent a eu un impact sur ma vie et mes perspectives d’une manière que je n’aurais jamais imaginée., et tout en développant et en produisant The Nevers a été une expérience joyeuse, je me rends compte que le niveau d’engagement requis pour continuer – combiné avec les défis physiques de faire un si grand spectacle pendant une pandémie mondiale – est plus que je ne peux supporter. conduire sans que le travail commence à en souffrir », a déclaré le New Yorker.

Et j’ajoute:

«Je suis vraiment épuisé et je prends du recul pour canaliser mon énergie dans ma propre vie, qui est également au bord d’un changement passionnant. Je suis profondément fier du travail que nous avons accompli. Je suis reconnaissant à tous mes acteurs et collaborateurs extraordinaires, et à HBO pour l’opportunité de façonner un autre monde étrange. Le Nevers est un vrai travail d’amour, mais après plus de deux ans de travail, l’amour est tout ce que j’ai à offrir. Cela ne se fanera jamais.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.