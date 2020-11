Going Deadline, nous avons appris que le réalisateur Joss Whedon (“ The Avengers ”) a décidé de quitter son travail de co-scénariste, producteur exécutif et directeur de la série dramatique de science-fiction HBO, ‘Les Nevers’. Malgré cela, la société a confirmé que la série, qui a commencé à tourner en juillet 2019 avant de s’enliser par Covid, est toujours en cours.

“Nous nous sommes séparés de Joss Whedon. Nous restons enthousiasmés par l’avenir de ‘The Nevers’ et attendons avec impatience sa sortie à l’été 2021”, a déclaré une porte-parole de HBO dans un communiqué.

Pour sa part, Whedon a déclaré: “Cette année de défis sans précédent a eu un impact sur ma vie et ma perspective d’une manière que je n’avais jamais imaginée, et en développant et en produisant The Nevers a été une expérience formidable, je me rends compte que le niveau de L’engagement nécessaire pour aller de l’avant, combiné au défi de faire un si grand spectacle pendant une pandémie mondiale, est plus que je ne peux supporter sans que le travail commence à souffrir. “

Ces «défis» font peut-être référence à l’enquête en cours sur les nouveaux enregistrements de «Justice League» de 2017, dans laquelle Whedon a collaboré en tant qu’écrivain et réalisateur. L’acteur Ray Fisher a fait certaines allégations (corroborées par Jason Momoa) selon lesquelles le comportement de Whedon n’était pas professionnel, et que ce comportement dans la production en difficulté a été «activé» par les producteurs et les dirigeants de WarnerMedia, dont HBO fait partie. Whedon n’a pas encore répondu publiquement à ces allégations et il n’est pas clair si son départ de “ The Nevers ” est lié à l’affaire Justice League.

Mettant en vedette Laura Donnelly dans le rôle d’Amalia True, la série suit un gang de femmes victoriennes qui rencontrent des capacités inhabituelles, des ennemis implacables et une mission qui pourrait changer le monde. Dans le casting, nous trouvons également Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin, Pip Torrens, Zackary Momoh et Amy Manson entre autres.