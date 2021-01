La pandémie et la situation du cinéma mondial font une fois de plus une nouvelle victime, puisque Sony a officiellement annoncé qu’il retardait la date de sortie de «Morbius» sur grand écran.

Le film devait initialement sortir en salles en juillet dernier, avant d’être déplacé au 19 mars de cette année en raison de la pandémie mondiale actuelle.

Désormais, il sortira en salles 15 mois après sa date de sortie initiale.

“C’est une histoire de Jekyll et Hyde qui est grande et amusante, c’est un peu effrayant parfois, je pense que c’est différent pour ce genre, je suis excité à ce sujet. Ça devrait être un film génial et amusant”, a déclaré Jared Leto.

Morbius le vampire vivant, bien sûr, étant un personnage de Spider-Man, qui espérait guérir sa maladie chronique avec une expérience biochimique ratée.

Bien qu’il soit apparu pour la première fois dans “ The Amazing Spider-Man # 101 ” en tant que méchant, le personnage est devenu un anti-héros ces derniers temps, dans la même veine que Venom et Punisher.

“C’est ce qui m’a vraiment attiré. C’est quelqu’un qui a beaucoup de conflits dans sa vie, c’est un gars qui est né avec cette horrible maladie et c’est vraiment une personne douée. Quand il était jeune, il était très curieux de la science et de la médecine et a décidé consacrer sa vie à trouver un remède à sa maladie », a déclaré Leto précédemment.

L’acteur a commenté qu’il y a un dialogue dans le film où Morbius dit qu’il est mort toute sa vie et qu’il se sent maintenant plus vivant que jamais. “Je pense que cela résume tout.”

La date de sortie de “ Morbius ” est retardée et sa nouvelle date est le 8 octobre dans les salles, bien que la question soit, sera-ce le seul ou «Venom» et «Spider-Man 3» subiront-ils le même sort?