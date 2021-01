La pandémie de coronavirus a changé le rythme du travail d’Hollywood, ce qui signifie que plusieurs films sont toujours en pause pour commencer le tournage, parmi lesquels le prochain long métrage mettant en vedette Keanu Reeves, cependant, un membre de la distribution m’a dit quand ‘John Wick 4’ pourrait-il démarrer la production?

Dans une interview pour Coliider, Ian McShane Il a expliqué que lors d’un message du Nouvel An entre lui et Reeven, ils ont mentionné qu’ils espéraient se voir cette année pour travailler ensemble pour la quatrième partie. “Je sais qu’ils ont annoncé qu’ils allaient faire (‘John Wick 4’) et (‘John Wick 5’) en même temps, mais qui sait. Les studios annoncent toutes sortes de choses. Sûrement cette année, nous le ferons «John Wick 4», dit-il.

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, l’idée du producteur Lionsgate était que les chapitres quatre et cinq devraient être faits ensemble, ce qui était déjà connu pour être un défi complexe, mais possible à faire, cependant, avec la pandémie toujours active, il ne sait pas comment va ce plan ambitieux.

De même, McShane qui incarne Winston, propriétaire de l’hôtel Continental dans la saga “ John Wick ”, a déclaré que la franchise était restée debout grâce à plusieurs éléments qui la composent, tels que ses personnages et sa distribution vedette, malgré le fait que la deuxième partie n’était pas tout à fait à son goût:

“Ils ont eu un si bon casting pour le premier et c’était un très bon scénario. Je pensais que le deuxième n’était pas si génial, mais les gens l’ont adoré et l’ont suivi. Je pense que le troisième était vraiment fantastique, donc il a échoué. J’ai toujours pensé que j’avais des jambes pour Keanu, une femme morte, un chien, une arme à feu et une super voiture. Elle avait tous les éléments, alors comment pouvez-vous vous tromper? “

Bien que l’on ne sache pas encore quand la production de ‘John Wick 4’ pourrait commencer sa date de sortie est fixée au 27 mai 2022, mais il peut être retardé une fois de plus si les enregistrements ne commencent pas bientôt. Donc, plus de mises à jour seront rapportées sur les quatrième et cinquième parties.