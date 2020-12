L’univers cinématographique Marvel existe aujourd’hui grâce à Robert Downey Jr, depuis que l’acteur a donné vie à Tony Stark dans le premier film de Marvel Studios, qui a sauvé l’entreprise de la faillite, la fermeture de son personnage a donc été étendue à deux films et il existe de nombreuses références concernant ce personnage et son travail pendant plus de dix ans, mais peut-être peu ont remarqué ‘Infinity War’ a fait référence à ‘Iron Man’, égalant Iron Monger avec Thanos.

«Hombre de Hierro» était le premier film MCU, qui mettait en vedette Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow et Jeff Bridges, sous la direction de Jon Favreau et cette production a ouvert la possibilité de créer un univers cinématographique entier qui se perpétue encore aujourd’hui et avec des plans d’expansion vers quelque chose de jamais vu dans la culture pop.

Peu de gens ont peut-être remarqué que ‘Infinity War’ a fait référence à ‘Iron Man’ avec leurs méchants respectifs, qui bien qu’ils soient très différents les uns des autres, avaient une intention commune, de tuer Tony Stark et ils y parviennent presque de la même manière, car dans “ Iron Man ” nous voyons comment Obadiah Stane immobilise Tony et essayez de l’achever en retirant le réacteur Arc de sa poitrine tout en il vous raconte ses plans. Dans le cas de Thanos, la même chose se produit, essayez de l’achever en lui clouant une partie de sa même armure pendant qu’il vous raconte ses plans et dans les deux cas, cette action vient du front et plus tard Tony parvient à survivre.

Comme vous pouvez le voir, ces deux actions sont très similaires et curieusement avec le même héros, ce qui pourrait être considéré comme une référence à ce film qui a sauvé Marvel de perdre les droits de tous ses personnages grâce à la participation de Robert Downey Jr et du Réalisé par Jon Favreau.