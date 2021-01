Le genre des super-héros est à la hausse ces dernières années, donc des travaux sont en cours sur le redémarrage de certaines productions passées, l’une d’entre elles est ‘Frayer’, film qui a été créé en 1997 et est basé sur la bande dessinée du même nom, mais cette production n’a pas reçu l’accueil escompté, mais maintenant une nouvelle version sera recherchée qui est dans le goût du public et lors d’une interview, elle s’est fait connaître Quoi Michael Jai White veut apparaître dans le redémarrage «Spawn».

Le redémarrage de ‘Spawn’ est quelque chose qui est en développement depuis plusieurs années maintenant, il a même été dit que Jamie foxx serait le protagoniste et selon certaines sources, le développement de ce film prend déjà quelques progrès, mais jusqu’à présent, on en sait peu sur ce film, bien que récemment l’acteur Michael Jai White a parlé de cette production et cette fois n’a pas fait exception.

Lors d’une interview pour ComicBook, il a été révélé que Michael Jai White veut apparaître dans le redémarrage de ‘Spawn’, Puisqu’on lui a demandé s’il serait prêt à avoir un camée dans ce nouvel épisode, auquel il a répondu positivement:

“Et bien oui, par respect pour les fans qui m’ont mis là où je suis, je dois dire oui. Juste à cause de ça.”

Curieusement, le travail de Michael Jai White a été lié au genre des super-héros de manière indirecte, puisqu’il a également travaillé sur le film ‘Le Chevalier Noir’ et dans la série ‘La Flèche’, Il a également participé aux films ‘Toxic Avenger’ et ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’, c’est donc une étoile très reconnue dans le cercle et apparaît continuellement à différentes conventions à travers le monde.