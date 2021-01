L’idée générale de la version étendue prévue de Justice League était qu’elle arrivera sur HBO Max au format mini-série; spécifiquement, divisé en quatre segments d’une heure. Cependant, son directeur a une fois de plus bousculé nos attentes en déclarant qu’il n’y aura pas de partition: apparemment Justice League de Zack Snyder sera un film de quatre heures qui peut être vu à partir de cette plate-forme de streaming dans le même après-midi.

Le tweet ci-dessus contient quatre captures d’écran des commentaires que Zack Snyder a récemment réalisés à partir du réseau social Vero, en réponse à diverses questions posées par ses fans. L’une de ces questions (perceptible dans l’une des images partagées) concerne la question de savoir si la prochaine coupe du réalisateur de Justice League consistera réellement en une mini-série ou une film «regarder un coup», qui est valide pour se traduire par «A voir en une seule séance». Le cinéaste a répondu par l’affirmative à la seconde.

De ses autres répliques, Snyder précise également qu’il reste “une poignée de plans” de son projet qui doit passer par le département des effets visuels, et garantit qu’une nouvelle affiche officielle sortira “prochainement”. D’autre part, en réponse à un utilisateur qui a exprimé le besoin de voir la Justice League de Zack Snyder dans les salles de cinéma, le réalisateur de 54 ans a écrit: “Je veux ça pour toi”.

Depuis l’année dernière, le producteur de Wonder Woman 1984 a avoué qu’il y avait eu des discussions avec HBO Max pour donner au crossover DCEU restructuré une première simultanée en salles et en streaming. Après tout, Snyder se décrit comme “un grand fan et un grand partisan de l’expérience cinématographique” (via).

À l’origine, on parlait d’un film supplémentaire à la mini-série en quatre parties, mais maintenant tout indique que le “Snyder Cut” existera dans un seul format: un long métrage de quatre heures.

“Le film est fou, très épique et probablement classé R [no recomendable para menores de 17 años]», A déclaré le cinéaste nord-américain en décembre de l’année dernière (via). “Je pense que c’est quelque chose qui va arriver, qui sera certainement une version R-rated. Nous n’avons pas entendu parler de la MPAA [Motion Picture Association of America, encargada de las clasificaciones por edades en EE.UU.], mais cela me dit mon instinct.

Il est clair que HBO Max aura le dernier mot, mais dans tous les cas, la Justice League de Zack Snyder – que ce soit une mini-série, que ce soit un film – prévoit d’arriver dans son catalogue en mars 2021. Dans quel format préféreriez-vous voir cette version étendue?

