Ce 24 novembre 2020, la National Academy of Recording Arts and Sciences des États-Unis a publié la liste complète des nominés pour les Grammy Awards 2021. L’un des noms sur la liste est Justin Bieber; Cependant, le chanteur canadien est apparu sur les réseaux sociaux pour exprimer à quel point il semblait étrange d’être nominé dans les catégories pop et country, et que les responsables de la cérémonie ne l’ont pas inclus dans la catégorie R&B.

Pour le contexte, Justin Bieber a été nominé dans quatre catégories, dont: Meilleure performance solo pop pour “Yummy”, Meilleure performance pop duo / groupe pour sa chanson “Intentions” en collaboration avec Quavo, Meilleure performance country duo / groupe pour la chanson “10,000 Hours” avec Dan + Shay et Meilleur album vocal pop pour ses changements matériels.

Cela dit, le chanteur également de “As Long As You Love Me” a remercié les nominations pour les Grammy Awards 2021, mais a précisé que Changes, le cinquième album studio du chanteur, a été conçu dès le départ comme un matériau du genre. R&B. Il a admis que la situation lui semblait étrange étant donné que toutes les chansons de son album récent ont des références évidentes au R&B.

«Aux Grammys: je suis flatté d’être reconnu et apprécié pour mon art. Je suis très méticuleux et intentionnel avec ma musique. Cela dit, j’ai décidé de faire un album de R&B. Changes était et est encore un album de R&B. Ce n’est pas reconnu comme un album de R&B, ce qui m’est très étrange.. J’ai grandi en admirant la musique R&B et je voulais faire un projet qui incarne ce son. Que cela ne soit pas mis dans cette catégorie est étrange, compte tenu des accords, des mélodies et du style vocal, en passant par les tambours hip-hop qui ont été choisis, c’est indéniable, sans aucun doute un album R&B! ”

Il a noté qu’il aime la musique pop, cependant, il a fait remarquer que Changes va dans une direction complètement différente de ce qu’il avait fait plus tôt dans sa carrière. De même, il a voulu être très catégorique pour que ses mots ne soient pas mal interprétés et de toute façon il a remercié à nouveau l’Académie de l’avoir considéré parmi les nominés aux Grammy Awards 2021.

«Pour être clair, j’adore la musique pop, ce n’était tout simplement pas ce que j’avais l’intention de faire cette fois.. Ma gratitude pour me sentir respecté pour mon travail demeure et je suis honoré d’être nominé de quelque manière que ce soit.

S’il vous plaît, ne confondez pas cela avec un mal reconnaissant, ce ne sont que mes pensées, prenez-les ou laissez-les. Merci aux gens qui se sont battus pour moi même pour avoir une nomination.

Et sur le sujet, The Weeknd s’est également exprimé sur les réseaux sociaux, mais pour accuser le prix de corruption. Et tout cela après, il a été l’un des artistes oubliés des Grammys 2021.

Les Grammys sont toujours corrompus. Vous me devez, mes fans et l’industrie d’être transparents », a écrit le chanteur de« Blinding Lights ».

Les 63e Grammy Awards auront lieu le 31 janvier 2021 au Staples Center de Los Angeles.

