Home Economics sera le titre de la production où Karla Souza et Topher Grace partageront les crédits. Ceci est rapporté par le portail The Wrap, un média qui informe également qu’il s’agira d’une série.

L’actrice Karla Souza.

Pour Souza, cela signifiera un nouveau succès à Hollywood, après avoir participé en tant que protagoniste au programme How to Get Away With Murder, avec Viola Davis. En revanche, la série marquera le retour à la télévision de Grace, qui depuis la fin de son rôle d’Eric Foreman dans That 70’s Show, n’avait pas joué dans un autre projet sur petit écran.

Produit par ABC, la série humoristique se concentrera sur la relation chaleureuse, mais parfois frustrante, de trois frères qui ont traversé diverses choses dans la vie. Il est également important de noter que les épisodes seront basés sur la vie du co-créateur, écrivain et producteur exécutif, Michael Colton, dont l’idée est celle que Topher attribue comme celle qui l’a fait revenir dans le monde des sitcoms. Voici ce que l’acteur a dit:

L’acteur Topher Grace.

«Je n’ai jamais pensé que je ferais un autre spectacle avant de lire le scénario de Michael Colton et John Aboud. Tant les personnages qu’ils ont créés que l’ensemble qui les joue en famille. Cela devait en faire partie. “

Aucune date de sortie n’a été donnée et, de plus, la chaîne n’a commandé que le pilote. En outre, on ne sait pas exactement quels rôles joueront Karla Souza et Topher Grace, mais il est prudent de supposer qu’ils seront deux des parents titulaires.

Le casting de l’économie domestique.

Le casting est complété par Caitlin McGee, Jimmy Tatro, Sasheer Zamata, Shiloh Bearman, Jordyn Curet, Chloe Jo Rountree et JeCobi Swain.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.