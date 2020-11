Katee Sackhoff est sans aucun doute l’une des actrices qui reçoit le plus d’affection de la communauté geek non seulement dans les conventions du monde entier mais dans la vie numérique. Et bien que ses followers ne soient peut-être pas au même niveau qu’un Brie Larson ou Anne Hathaway, leur fidélité à l’actrice est au niveau des grandes stars hollywoodiennes.

Sackhoff a été rendu geek grâce au redémarrage de la série Battlestar Galactica en 2004, dans laquelle elle a joué Kara Trace, alias Starbuck, un personnage qui dans la série originale serait joué par un homme (Dirk Benedict), mais comme toute la série en général, il est devenu un succès retentissant.

Il a participé à des séries telles que 24, CSI The Flash et a également prêté sa voix en 2012 à Bo Katan, un ancien membre des Mandaloriens connu sous le nom de Death Watch dans la série animée Star Wars Clone Wars, plus tard son personnage apparaîtra également dans Star Wars Rebels .

Son personnage a fait le saut dans l’action réelle dans la deuxième saison de The Mandalorian, où, grâce aux dieux geek, elle l’a joué elle-même, étant un cas unique au sein de la franchise où un personnage animé est joué en chair et en os par la même personne. cela lui donne une voix.

Nous avons parlé exclusivement avec l’actrice qui joue Bo Katan dans la deuxième saison de The Mandalorian et comment un bon ou un mauvais conseil d’acteur peut faire une différence dans la psychologie d’un artiste.

CP: Vous avez fait la voix de Bo Katan pendant un moment, comment le fait que vous puissiez le faire dans la chair change maintenant?

Est très fou. Vous avez toujours des rêves en tant qu’acteur. Je ressens un rêve que je peux faire ça pour gagner ma vie, ça me souffle encore. Il y a des rêves qui sont parfois plus grands que d’autres, plus grands que les opportunités que vous aurez, et pour moi donner la voix à un personnage de Clone Wars était une excellente occasion de faire partie d’un univers que j’ai grandi en idolâtrant et de pouvoir le partager avec mon neveux, qui n’ont jamais pu voir quoi que ce soit de ce qu’il avait fait. Lorsque The Mandalorian a été annoncé, il y avait cette petite voix en moi qui me demandait si Bo Katan pouvait exister dans ce monde et cette chronologie. Ensuite, j’ai vu Dave Filoni (écrivain de Clone Wars and Rebels) à Star Wars Celebration où ils ont montré un clip de la dernière saison de Clone Wars, et j’ai fait une blague sur la question de savoir si Bo pouvait être dans The Mandalorian, à laquelle il m’a donné une réponse. sorte de «on ne sait jamais». Ensuite, j’ai eu un appel avec Jon Favreau pour le rencontrer et c’est là que le choc m’a vraiment frappé. Il m’a fallu environ 20 minutes pour me rendre compte qu’ils m’avaient offert ce rôle. Cela m’a époustouflé qu’ils m’aient permis de faire ça.

Vous étiez sous la direction de Bryce Dallas Howard, comment était-ce de travailler avec elle?

J’ai rencontré Bryce cinq ans plus tôt. C’était très peu, mais j’ai visité un plateau où quelqu’un que je connaissais travaillait et elle était également dans le film, mais nous nous sommes connectés très rapidement. Je me souviens avoir dit à la personne qui visitait “vous savez, je souhaite vraiment que nous soyons amis Bryce et moi, à la fin nous avons aussi des amis communs”. Un de mes meilleurs amis est allé à l’université avec elle, donc il y avait un lien. Quand nous avons commencé à travailler, il était important pour moi de le faire avec quelqu’un avec qui non seulement je me sentais à l’aise mais qui comprenait l’acteur, car pour moi le succès du transfert du personnage en chair et en os était vital. Bryce m’a aidé à comprendre Bo et m’a donné confiance. J’étais nerveuse et peu sûre de moi, une partie de moi doutait que je puisse le faire, mais elle m’a aidé à trouver une voix et m’a rendu plus confiant sur le plateau. Bryce est un champion.

Dans le passé j’avais dit qu’en donnant la parole à Bo Katan, puisque vous avez une partie italienne, vous bougez beaucoup dans le studio d’enregistrement. Comment avez-vous travaillé cela dans le rôle d’agir en chair et en os?

Pour moi, pour le meilleur ou pour le pire, je ne peux pas cacher que je fais beaucoup de gestes, je ne peux pas cacher ça, c’est moi, Katee Sackhoff. Cela ne fonctionne pas pour quelqu’un comme Bo Katan, qui a tellement de choses en tête, tellement de plans et de pensées, mais vous ne pouvez pas le voir. Pour moi, je devais retrouver confiance et réaliser que pour Bo Katan, être sur scène suffisait à retenir son attention. Évidemment, j’ai eu beaucoup de conversations avec Jon Favreau pour avoir confiance en le personnage. Les administrateurs peuvent souvent avoir des conversations nuisibles à long terme, car ils peuvent dire des choses que vous faites dont vous ne réalisez pas qu’elles sont les vôtres. Il avait une très belle façon de l’expliquer et de m’aider à voir la force dans l’immobilité de Bo Katan, mais ce qui aurait pu très mal tourner entre les mains d’un autre réalisateur.

Quand j’avais 28 ans, un producteur de télévision m’a dit que je bougeais beaucoup mes mains et que c’était très distrayant, donc si je pouvais simplement m’asseoir sur mes mains, ce serait génial. Et que j’ouvrais grand la bouche quand je parlais, que je n’étais pas attirante, que je ne voulais pas que je le fasse. Je me souviens avoir été choqué et avoir appelé mon agent pour lui demander s’il faisait souvent ça, et il a dit: «Ouais, mais c’est ton tic, c’est comme ça que tu es et c’est bien. Je n’ai pas travaillé pendant deux ans, car j’étais très, très conscient de ce que je faisais avec mes gestes, j’étais jeune et très impressionnable. Et maintenant que je regarde en arrière, quelle manière cruelle de faire voir à un artiste quelque chose comme ça, tu sais? Ce commentaire aurait pu venir d’un meilleur endroit, mais il a été dit d’une manière horrible.

Mais quelque chose comme ça, entre les mains de Jon, m’a aidé à le comprendre et à le simplifier d’une meilleure manière, car il est aussi acteur. Il m’a aidé à comprendre que Bo existe ici et pas là, m’a conseillé de regarder les prises et les répétitions pour juste savoir. Et cela vous donne du pouvoir en tant qu’acteur, étant capable de voir votre visage et les visages que vous faites. Jon se soucie, et c’est très gratifiant.

Dans une séance de questions-réponses sur votre chaîne YouTube, vous avez mentionné que l’un de vos films préférés est le western High Noon. Et The Mandalorian est clairement un western dans l’espace, que pensez-vous du genre occidental que les créateurs aiment tant?

L’une des choses que j’aime le plus dans le vieux western est son rythme. Je pense que le rythme dans un film est très important pour l’histoire. Je pense que nous sommes déjà très habitués à un rythme rapide qui passe devant vous tout le temps, seulement une attention fugace parce que nous avons des périodes d’attention très courtes que tout doit être rapide. Je pense qu’une des choses que j’aime à propos de High Noon, c’est que vous savez comment le film va se terminer, vous le savez tout le temps, tout le film, et vous ne pouvez toujours pas quitter l’écran des yeux, c’est si beau avec un bon rythme Et je pense que c’est quelque chose que le Mandalorien fait très bien. Cela vous permet de profiter de ces pauses et de vous connecter émotionnellement à la situation avant de passer au moment suivant, et c’est important. C’est ce qu’est un film, et parfois nous avons déjà arrêté de le faire ces jours-ci et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime High Noon et cela correspond parfaitement à The Mandalorian aussi.

