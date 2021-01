The Pokémon Company International a donné le signal de départ officiel aux célébrations du 25e anniversaire de l’emblématique franchise japonaise à travers une vidéo commémorative qui retrace l’histoire de la saga dans les jeux vidéo, les anime, les films et divers produits promotionnels. Ledit clip se ferme en anticipant une collaboration avec la pop star Katy Perry.

Dans un communiqué de presse, The Pokémon Company International a rapporté qu’en partenariat avec Universal Music Group (UMG), ils travaillaient avec certains des plus grands noms de l’industrie de la musique, des artistes émergents aux stars internationales primées, pour créer un programme. Ils ont intitulé «P25 Music», qui comprendra des événements et d’autres collaborations.

Plus de détails sur la participation de Katy Perry et le reste du programme «P25 Music» seront révélés tout au long de l’année.

«Pokémon a été une constante dans ma vie, depuis jouer aux jeux vidéo originaux sur ma Game Boy, ou échanger des cartes à collectionner Pokémon au déjeuner, pour attraper des Pokémon dans la rue avec Pokémon GO. J’ai même visité le Pokémon Cafe au Japon lors d’une tournée! C’est un honneur d’être choisi pour aider à célébrer une franchise qui m’a donné tant de joie au cours des 25 dernières années, et de la voir évoluer de manière à apporter ce genre de joie électrique aux enfants de ma vie et du monde entier. ” a déclaré Katy Perry.

Pokémon a son origine dans le jeu RPG Pocket Monsters dans ses versions: Rouge, Vert et Bleu, créé par Satoshi Tajiri pour la Game Boy et sorti sur le marché japonais en 1996. Celles-ci ont jeté les bases d’une franchise de plusieurs millions de dollars qui a inspiré de nombreux jeux vidéo, applications mobiles, une série animée avec plus de 1 100 épisodes diffusés depuis 1997, 23 longs métrages d’animation, un film hollywoodien d’action en direct et des tonnes de marchandises.

Les détails révélés aujourd’hui ne sont qu’une fraction de ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour les célébrations du 25e anniversaire. The Pokémon Company International collaborera avec des marques telles que Build-A-Bear Workshop, General Mills, Levi’s ou McDonald’s, en plus de lancer des produits spéciaux via des sociétés telles que Jazwares, Scholastic, Mattel, Funko, PowerA et The Wand Company. Des projets sont également en cours dans le domaine de l’animation, des jeux vidéo et des jeux mobiles tels que Pokémon GO ou Pokémon Masters EX.

«Dans Katy Perry, nous voyons un esprit de parenté Pokémon, dont le monde est brillant, amusant et encourageant. Katy est une merveilleuse ambassadrice pour nous aider à célébrer 25 ans de Pokémon, et nous avons hâte que les fans de musique du monde entier découvrent les collaborations passionnantes que nous avons planifiées », a ajouté Colin Palmer, vice-président du marketing, The Pokémon Company International .

Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site officiel du 25e anniversaire de Pokémon dans le LIEN suivant.

Pokémon de Katy Perry



