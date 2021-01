L’un des moments les plus attendus pour les fans de l’univers cinématographique Marvel est l’arrivée du X Men à la franchise, quelque chose qui bien que jusqu’à présent semble très compliqué et n’arrivera pas très bientôt, mais il semble qu’une manière dont cette arrivée soit spectaculaire soit déjà recherchée, car il a été récemment confirmé que Kevin Feige a parlé à Patrick Stewart sur Charles Xavier et les X-Men.

L’acteur Patrick Stewart a donné vie à Charles Xavier pour une grande partie de la franchise X-Men de la 20th Century Fox et la dernière fois que nous l’avons vu dans ce rôle était dans le film ‘Logan’ à partir de 2017 où il clôt finalement son cycle définitivement, mais malgré cette fermeture, un grand nombre de fans ont demandé qu’il soit pris en compte pour l’arrivée des X-Men au MCU.

Au cours d’une interview, il a été révélé que Kevin Feige a parlé à Patrick Stewart sur le caractère de Charles Xavier et l’arrivée des mutants aux studios Marvel:

“J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de longues, très longues conversations. Il y a eu des mouvements et des suggestions qui incluent Charles Xavier. Voici le problème, si nous n’avions pas fait ‘Logan’ alors oui, je soyez prêt à partir. Montez dans ce fauteuil roulant une fois de plus et soyez Charles Xavier, mais ‘Logan’ a changé tout cela. “

Apparemment, l’acteur était censé revenir à son rôle de “Professeur X”, mais si la fermeture de ‘Logan’ complique son arrivée, en plus ce même film compliquerait l’arrivée de Hugh Jackman à la franchise, de sorte que les nouveaux joueurs devraient être envisagés pour un redémarrage totalement différent lors de son introduction au MCU.