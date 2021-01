Il ne reste plus qu’une semaine avant le début officiel de la nouvelle phase de Marvel Studios, une qui sera particulière car elle combinera les efforts des récits à la télévision et ceux traditionnels conçus pour un cinéma. La première contribution sera WandaVision et à partir de maintenant, nous pouvons avoir un aperçu du plan de Kevin Feige pour l’avenir du studio et de sa nouvelle façon de raconter des histoires.

Le petit aperçu vient en partie de leurs déclarations volontaires qui ont eu lieu dans le cadre de la promotion de la série susmentionnée, qui devrait atterrir dans chaque maison avec Disney Plus. Sur la façon dont l’histoire de Wanda Maximoff sera la clé pour introduire pleinement le public dans une nouvelle ère et sur le fait qu’il n’y a pas de souci latent entre la télévision et le cinéma agissant en même temps dans une franchise, est ce sur quoi Deadline a enquêté. Récemment.

Pour Feige, il n’y a pas de souci de diviser ses histoires en différents formats. En fait, depuis longtemps, Marvel Studios a agi selon la stratégie de faire les choses différemment et d’expérimenter chaque projet. Le producteur ne craint pas que l’intérêt croissant pour le streaming, alimenté par la pandémie, puisse affecter le box-office d’autres projets pour le grand écran.

“La situation n’est pas très différente des inquiétudes que j’ai eues pendant mes premières années chez Marvel”, a commenté le producteur. «Parce que les droits de Marvel étaient séparés entre plusieurs studios, il y aurait plusieurs films par an. Il y avait une année où il y en avait trois par été. La question était: «Comment cela va-t-il durer? Comment cela va-t-il survivre? Et ma réponse alors, quand je n’avais aucun contrôle sur quoi que ce soit, a été: “ Ils le seront tant qu’ils sont différents, tant qu’ils sont uniques et que certains des personnages peuvent se croiser et que le logo Marvel est devant. Mais si ce sont des histoires uniques et intéressantes, cela ne se démode pas. Trouver quelque chose d’intéressant et d’unique à regarder à la maison et enfin être de retour dans une salle de cinéma, c’est comme ça qu’on s’échappe, c’est comme ça qu’on apprend et c’est comme ça qu’on grandit.

WandaVision proposera un format de télévision inhabituel pour le public moderne. Son style dans le style des sitcoms de plusieurs décennies du passé, ses épisodes en noir et blanc et ses différentes tailles de rapport d’aspect laissent sans aucun doute à penser qu’il s’agit d’un projet unique et totalement différent de tout ce que Marvel a essayé. antériorité.

«Depuis le début de Marvel Studios, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas faire un seul type de film», a-t-il ajouté. «Quand Iron Man a travaillé, la première chose que nous avons annoncée était un film de la Seconde Guerre mondiale (Captain America) et un film extraterrestre de Dieu nordique (Thor), puis un film d’équipe (Avengers). Nous cherchons donc toujours à tirer parti du succès ou de la bonne volonté qui se présente à nous et à l’utiliser pour nous développer en Gardiens de la Galaxie, Black Panther et Captain Marvel. Et WandaVision n’est qu’une version extrême de cela et le faire d’une manière qui aura des réponses et prendra la confusion, ou l’étrangeté, ou la nature énervée de celui-ci et commencera à le mettre à sa place, car chaque épisode est dévoilé semaine après semaine. Mais nous avons toujours été récompensés pour avoir fait de grands changements et ne pas nécessairement nous répéter. Et nous avions une grande confiance dans les deux acteurs qui jouaient ces deux personnages et qu’ils pouvaient réussir. “

Une comédie de situation en noir et blanc avec des épisodes d’une demi-heure est très différente de tout ce que Marvel a fait auparavant et sera le prétexte idéal pour continuer à expérimenter le nouveau. Il a également deux vengeurs comme protagonistes et promet d’initier les nouvelles connexions qui nous mèneront éventuellement au deuxième volet de Captain Marvel et aux nouvelles aventures de Doctor Strange, où Wanda jouera un rôle de premier plan.

WandaVision arrivera sur Disney Plus le 15 janvier et le fera avec ses deux premiers épisodes de neuf. Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany à la barre, le casting de la série est complété par Katheryn Hahn, Evan Peters, Kat Dennings, Teyonah Parris et Randall Park, entre autres.

