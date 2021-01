Le troisième volet du wall-crawler dans le MCU fait la une des journaux avec une grande fréquence depuis un an et demi, car il courait le risque de ne jamais se produire (en raison d’un désaccord momentané entre Disney et Sony) jusqu’à ce que des nouvelles et des possibilités fascinantes soient rapportées. de sa distribution. En fait, il devient de plus en plus clair que les projets de Marvel seraient de combiner trois versions bien connues de Spider-Man dans le même film, et l’exécutif en a récemment parlé. Kevin Feige… Bien qu’il ait été très astucieux en ne révélant rien pour confirmer ou nier le croisement convoité.

Dans une interview exclusive avec ComicBook, le président de Marvel Studios a récemment déclaré être au courant de «certaines choses» mentionnées sur le Web à propos du casting de Spider-Man 3. Il faut se rappeler que les rapports qui ont plu vont des signatures spécifiques de Jamie foxx (Électro), Benedict Cumberbatch (Docteur Strange) et Alfred Molina (Docteur Octopus), aux rumeurs juteuses qui incluent des noms comme Tobey Maguire et Andrew Garfiled, le Spider-Man qui a précédé Tom Holland sur grand écran.

«J’ai lu certaines choses [pero] Je ne suis pas sûr de les avoir tous lus », a déclaré Kevin Feige. «Ce qui est drôle à propos de la spéculation sur Internet, quand il s’agit de nos affaires, c’est que parfois elle ne pourrait pas être plus déplacée et parfois elle est étonnamment proche., et cela est resté ainsi au cours des dernières années. Mais dis qui est qui [acertada o errónea] Cela prendrait tout le plaisir de tout.

Là vous l’avez: s’il était vrai ou faux que des conversations avec Garfield ou Maguire soient tenues pour remettre le costume d’araignée, ils ne le sauront pas du chef de la Maison des Idées. Pourtant, Feige a reconnu que le concept du multivers – présent dans le titre de la suite à venir de Doctor Strange – est essentiel pour comprendre où va le MCU et ce qui est exploré en vertu de cet avenir.

D’autre part, le célèbre producteur s’est également prononcé sur la manière “surréaliste” dont le public et les médias se réfèrent à la suite (toujours sans titre officiel) de Spider-Man: loin de chez soi.

“C’est surréaliste pour moi que nous parlions de ‘Spider-Man 3′”, a-t-il déclaré. «J’ai travaillé sur un film appelé Spider-Man 3 il y a de nombreuses années réalisé par M. Sam Raimi. Donc, c’est clairement – court pour l’appeler Spider-Man 3 maintenant – est bien. Nous l’appelons Homecoming 3«.

Feige a été producteur exécutif de la trilogie originale de Spider-Man (2002-2007).

Outre Spider-Man 3, d’autres sujets abordés par Kevin Feige lors de récentes apparitions dans les médias incluent la sortie de Black Widow, les implications de WandaVision pour le MCU et la classification de Deadpool 3.

Réalisé par Jon Watts, le troisième volet de Spider-Man – actuellement en tournage – sortira en salles le 17 décembre 2021.

