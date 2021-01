Si quelque chose nous a appris l’année dernière et toutes les conséquences de la pandémie dans l’industrie du cinéma et de la télévision, c’est que les gens sont prêts à continuer à payer pour le divertissement, même si cela se produit et atteint le confort de leur foyer. Des studios comme Disney et Warner ont déjà pris des risques et envoyé certaines de leurs versions les plus importantes au format numérique. C’est pourquoi pour Kevin Feige, le chef de Marvel Studios, la publication de Black Widow reportée à plusieurs reprises via Disney Plus est une possibilité qu’il n’est pas entièrement niée.

Dans un récent entretien que le tout-puissant producteur a eu avec le média Deadline dans le cadre de l’arrivée de WandaVision au streaming, la question de Black Widow est apparue, dans le cadre du souci du public de connaître un film qui est loin d’être proche. répondre à l’année en retard. La nouvelle phase de Marvel serait soi-disant inaugurée avec les aventures en solo de Natasha Romanoff, mais le destin en a décidé autrement. Maintenant, c’est une série télévisée qui va commencer la nouvelle ère de l’étude et avec la pandémie à flot, beaucoup se demandent si certains films qui restent en conserve n’atteindront pas le public plus tôt que prévu à travers les plateformes.

Bien sûr, il y a un problème à considérer et c’est qu’à Hollywood, il y a un air d’incertitude quant à ce que les installations de streaming peuvent apporter en conséquence de l’entreprise traditionnelle consistant à offrir du divertissement dans un cinéma. Mais pour Marvel Studios, l’idée de faire en sorte que les deux mondes travaillent ensemble est un scénario qu’ils avaient prévu depuis des années.

«Au cours des trois dernières années, depuis que Bob Iger m’a emmené dans son bureau et m’a parlé d’une plate-forme de streaming qui allait devenir Disney Plus et nous a demandé de commencer à travailler sur des émissions pour elle, notre principal plan à long terme était pour avoir le récit MCU tissé entre les grands changements épisodiques hebdomadaires sur Disney Plus et les grands changements dans les théâtres », a déclaré le producteur Kevin Feige. “C’est mon grand espoir que cela continue.”

A propos de l’atterrissage de Black Widow sur Disney Plus, le producteur n’exclut rien, puisque le modus operandi de Marvel Studios n’a pas obéi à un plan d’action strict. Au contraire, l’étude a pu profiter des grands changements et de la réponse du public pour continuer à expérimenter et à prendre des risques, de sorte que le film de la veuve noire pourrait éventuellement atteindre le streaming si la situation est idéale.

“Tout ce que nous avons fait aux studios Marvel est basé sur” Ok, si tout se passe parfaitement, c’est ce que nous aimerions faire “, a-t-il ajouté. Et jusqu’à l’année dernière, tout va très bien. J’espère que le monde reviendra à la normale et que nous pourrons tous retourner au cinéma. Et pour que les gens puissent voir et expérimenter semaine après semaine, pour un prix mensuel modique, tout ce que nous apporterons à Disney Plus et plus tard, ils seront ravis de se réunir avec des gens de leur vie réelle pour s’asseoir avec d’autres inconnus et partager une expérience sur grand écran » .

Dans le même ordre d’idées, Feige n’exclut pas la possibilité de ramener une partie des séries ou des personnages que Marvel a réalisés conformément à Netflix. Des émissions comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist, qui représentaient une grande perte pour de nombreux fans qui avaient déjà établi un lien significatif avec ces récits.

“Je suis avec Marvel depuis assez longtemps pour dire ne jamais dire jamais”, a conclu le producteur.

Jusqu’à présent, Black Widow n’a pas de date de sortie provisoire et au contraire, la quatrième phase de Marvel se concentre pour l’instant sur la première de WandaVision le 15 janvier et The Falcon and the Winter Soldier à un moment donné en mars. . Les deux arriveront à Disney Plus.

