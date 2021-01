Après les informations qui placent à nouveau Charlie Cox dans le rôle de Daredevil dans le troisième volet de Spider-Man de Tom Holland, de nombreux fans de Marvel se sont demandé s’il était possible que d’autres super-héros Marvel / Netflix tels que Jessica Jones ou Luke Cage puissent faire leurs débuts dans le MCU à l’avenir, toujours considérant que Marvel Studios n’a encore fait aucune annonce officielle concernant la possible implication de Cox.

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a été interrogé sur cette possibilité que nous nous réunissions à nouveau avec The Defenders dans le MCU, offrant une réponse qui, sans clarifier, laisse une porte ouverte en reconnaissant l’excellent travail que certains acteurs de ladite série annulée ont fait.

“Tout est sur la table”, a déclaré Feige. “C’est l’une des choses amusantes à propos de la bande dessinée … les personnages apparaissent et disparaissent et vont et viennent. Tout est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs dans ces séries.”

Rappelons que Netflix en 2018 a annulé trois de ses séries Marvel, “ Luke Cage ”, “ Iron Fist ” et le plus surprenant de tous, “ Daredevil ”, pendant un an plus tard pour faire de même avec “ Jessica Jones ” et “ The Punisher ” ». Déjà en 2020, Marvel Studios a finalement récupéré les droits de Luke Cage, Iron Fist et Daredevil, ce qui a conduit à diverses spéculations telles que le retour des superhours à Hulu.

Rappelons-nous que l’UCM entamera sa phase quatre tant attendue avec la première de “ WandaVision ” le 15 janvier sur Disney +, avec cinq autres séries qui feront leurs débuts cette année, dont “ The Falcon and the Winter Soldier ”, “ Loki ”, “ Ms. Marvel »et« Hawkeye », et quatre films dont« Black Widow »et« Eternals ».