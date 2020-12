L’acteur Kevin Hart (“ Un espace et demi ”) et Wesley Snipes (“ Je suis Dolemite ”), nominé aux Emmy, joueront dans une future série limitée de Netflix intitulée ‘Histoire vraie’. Selon Deadline, les deux joueront deux frères dans un projet qui sera écrit et produit par Eric Newman («Narcos: Mexico»).

C’est une série dramatique dans laquelle Hart jouera “une version de lui-même”, alors que l’histoire se concentre sur son personnage nommé Kid et son frère aîné Carlton, qui sera joué par Snipes. Un arrêt dans la ville natale de Kid de Philadelphie devient une question de vie ou de mort pour l’un des comédiens les plus célèbres du monde lorsque les conséquences d’une soirée perdue avec son frère aîné capricieux menace de détruire tout ce qu’il a construit.

“Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par un projet d’acteur dans ma carrière”, a déclaré Hart. “J’ai toujours été fan de Wesley Snipes et travailler avec lui est incroyable. Avoir HartBeat Productions à la barre et travailler aux côtés d’Eric Newman en tant que partenaire et bras créatif a été incroyable, personne n’est prêt pour ce que sera cette série.”

Hart produira également la série de huit épisodes produite par HartBeat Productions. Stephen Williams («Watchmen», «Lost») réalisant et produisant les quatre premiers épisodes de la série, avec Hanelle Culpepper («Star Trek: Picard», «Kung Fu») réalisant les quatre derniers épisodes.

Newman produira exécutif via son label Grand Electric, avec le showrunner Charles Murray (Sons of Anarchy). Enfin Caroline Currier supervise le projet pour Grand Electric, avec Mike Stein et Tiffany Brown faisant de même pour HartBeat Productions.