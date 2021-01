Dans cette bataille entre Godzilla et King Kong, sans aucun doute le second vient d’obtenir quelques points supplémentaires, après avoir été annoncé qu’il arriverait également sur le petit écran avec Netflix et une série télévisée d’animation. Skull Island signifiera la prochaine étape de Legendary dans la poursuite de l’expansion de son univers de monstres.

Legendary a conclu un accord avec la société de streaming pour réaliser deux productions animées qui seront réalisées sous les styles et l’esthétique de l’anime japonais. La série centrée sur Kong s’appellera Skull Island en référence à sa jungle et à sa maison tropicale, qui fonctionnera précisément comme le cadre principal de l’intrigue de la série.

Il n’y a pas encore de détails, mais il était prévu que la série racontera les aventures de voyageurs et d’explorateurs imprudents qui font naufrage par erreur sur l’île mystérieuse. Bien qu’ils connaissent le terrain, il ne leur faudra pas longtemps pour se rendre compte qu’ils doivent courir pour sauver leur vie pendant que le roi de l’île les poursuit ou tente de les défendre contre d’autres bêtes préhistoriques qui sont également cachées au plus profond de la jungle.

Le projet sera commandé par Brian Duffield (Underwater) qui prendra le titre de showrunner et écrivain pour certains épisodes. Jacob Robinson l’accompagnera avec sa maison de production Tractor Pants, mais la partie la plus attractive du projet vient de Powerhouse Animation, le studio qui a créé d’autres séries comme Castlevania ou Blood of Zeus.

De cette façon, Legendary continuera à travers cette série avec l’expansion de son univers monstre qui a commencé avec Godzilla (2014), s’est poursuivie avec Kong: Skull Island (2017), Godzilla 2: King of the Monsters (2019) et est sur le point de recevoir votre nouvelle contribution avec Godzilla vs Kong (2020).

En plus de la série centrée sur King Kong, Legendary et Netflix ont une seconde sur Lara Croft et Tomb Raider. Comme le précédent, il s’agira également d’un projet animé en collaboration avec Powerhouse Animation qui racontera les aventures de l’archéologue le plus intrépide du jeu vidéo.

Bien que la dernière Lara Croft soit un jeu créé pour mobile, il restera complètement étranger à la série. Au lieu de cela, Tomb Raider sera basé sur la franchise de jeux vidéo, mais fonctionnera spécifiquement comme une suite à la plus récente trilogie / redémarrage de jeux vidéo publiée par Uber Soft.

Écrit par Tasha Huo (Red Sonja) et produit par Jacob Robinson, la série Tomb Raider marquera la première fois qu’un projet sur ledit univers arrivera sous la forme d’une pièce animée. Auparavant, Angelina Jolie a donné vie au personnage dans deux films du début du millénaire, et il y a quelques années, Alicia Vikander a fait de même avec un redémarrage qui est sur le point de recevoir une suite.

La série King Kong et la série Tomb Raider n’ont pas encore de date de sortie, de distribution ou de nombre d’épisodes.

