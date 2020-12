Starzplay annonce l’acquisition de ‘Le stand’, la nouvelle adaptation télévisée du roman de Stephen King que l’on connaît en Espagne sous le titre de ‘Apocalypse’ dont vous pouvez voir la bande-annonce et l’affiche en espagnol ci-dessous.

Son premier épisode, sur un total de neuf et qui sera présenté en première aux Etats-Unis le jeudi 17 décembre par CBS All Access, sera présenté en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Amérique latine, Luxembourg, Les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni le dimanche 3 janvier 2021.

‘Le stand’ est la vision apocalyptique de Stephen King d’un monde décimé par une peste et englouti dans une lutte élémentaire entre le bien et le mal. Le destin de l’humanité repose sur les épaules fragiles de Mère Abagail (Whoopi Goldberg), 108 ans, et d’une poignée de survivants. Ses pires cauchemars sont incarnés dans un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indescriptibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), alias le “Dark Man”.

Le casting de la série comprend également James Marsden comme Stu Redman, Amber Heard comme Nadine Cross, Odessa Young comme Frannie Goldsmith, Henry Zaga comme Nick Andros, Nat Wolff comme Lloyd Henreid, Jovan Adepo comme Larry Underwood, Greg Kinnear comme Glen Bateman, Heather Graham comme Rita Blakemoor, Brad William Henke comme Tom Cullen, Katherine McNamara comme Julie Lawry, Daniel Sunjata comme Cobb, Owen Teague comme Harold Lauder … et Ezra Miller comme Donald Merwin Elbert, alias “Trash Man”.

La série est une production de CBS Television Studios distribuée internationalement par ViacomCBS Global Distribution Group. Benjamin Cavell est le showrunner et le producteur exécutif avec Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee, Richard P. Rubinstein et le réalisateur Josh Boone (“ The New Mutants ”), responsable de ses premier et dernier épisodes.

Le projet a eu la participation de Stephen King lui-même en tant que producteur exécutif, qui a également écrit une nouvelle fin pour cette version de son quatrième roman, l’un des plus connus au monde et des plus vendus aux États-Unis. Publié à l’origine en 1978, en 1990, il a été réédité sous le titre de ‘Apocalypse’ après un examen approfondi par King.

Enfin, il convient de mentionner que l’œuvre avait déjà une première adaptation télévisée en 1994, dans une mini-série de quatre chapitres, d’une heure et demie chacun, réalisé par Mick Garris (‘Critters 2’, ‘Sleepwalkers’) à partir d’un scénario écrit par le romancier américain lui-même.

