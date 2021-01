Après une longue attente due à de multiples retards, il a finalement été annoncé que le crossover MonsterVerse arriverait enfin en 2021 à la fois dans les salles et sur la plate-forme HBO Max malgré les conflits avec Legendary, mais apparemment il était arrivé à une solution pour que ce film sorte enfin et pour susciter des attentes, le première bande-annonce de «Godzilla vs Kong».

Après une réception moyenne en ‘Godzilla: le roi des monstres’, la franchise semble se poursuivre et la première grande étape sera la bataille entre les deux titans, ce qui serait la première fois, du moins Hollywood et on espère que ce ne sera pas la seule grande bataille que l’on puisse voir dans ce film et dans il MonsterVerse.

Dans ce premier aperçu, ils nous montrent l’arrivée de Kong et la rivalité avec Godzilla, ainsi que d’autres Kaijus qui pourraient bien être d’autres menaces importantes pour l’humanité et confirmeraient certaines questions importantes telles que la “hache” utilisée par Kong dont il avait été spéculé et montré sur certains jouets promotionnels.

En plus de ces monstres, on assiste au retour de Millie Bobby Brown dans la franchise, en plus de la participation d’acteurs mexicains tels que Demián Bichir et Eiza González, qui ont eu une carrière importante à Hollywood ces dernières années.

Après quelques conflits avec Legendary, Warner a finalement décidé d’avancer la date de sortie, car en plus du premier trailer de «Godzilla contre Kong», Sa date de première est également confirmée, qui est désormais prévue pour 26 mars 2021 à la fois dans les salles et sur la plate-forme HBO Max.