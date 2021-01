La carrière de Tanya Roberts a été assez prolifique, car en plus de s’étendre sur plusieurs décennies, elle s’est déroulée autour de certaines des franchises les plus importantes du cinéma et de la télévision. Hier, la nouvelle de sa mort subite à 65 ans a été publiée, pour lequel nous le rappelons avec un bref profil ci-dessous.

Tanya Roberts dans Charlie’s Angels.

Avant d’entrer à Hollywood, Roberts – de son vrai nom Victoria Leigh Blum – était mannequin et est entrée dans les agences de publicité, même si peu de temps après son opportunité se situait dans le média pour lequel elle est le plus connue: en 1975, elle a fait ses débuts dans le film de horreur Forced Entry et, au milieu et à la fin des années 70, a eu de petits rôles dans des films tels que California Dreaming (1979) ou Hearts and Amour (1983).

Même s’il était dans l’industrie depuis quelques années maintenant, En 1984, il a joué dans Sheena: la reine de la jungle et en 1985, il a joué avec Roger Moore dans le film de James Bond A View To a Kill, dans le rôle de Stacey Sutton.

Tanya Roberts avec Roger Moore.

Par la suite, il n’y a pas eu grand-chose de plus pour elle en termes cinématographiques, mais, heureusement, le royaume de la télévision est venu sauver sa carrière. Tout d’abord, il faisait partie du casting de la version originale de Charlie’s Angels et, Quelques années plus tard, elle rejoindrait la sitcom That ’70s Show, où elle jouait la mère de Donna, qui était jouée par Laura Prepon.. Après son passage dans la comédie, il s’est retiré du théâtre.

En fait, plusieurs de ses collègues ont réagi de manière très émouvante, montrant leur respect pour la carrière de Tanya Roberts.

Rosanna Arquette a écrit:

«Repose en paix, Tanya Roberts.

Tanya Roberts repose en paix. – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 4 janvier 2021

Topher Grace a déclaré:

«J’ai été attristé d’apprendre que Tanya Roberts est décédée. C’était une Bond girl, elle était de Charlie’s Angels et c’était un plaisir de travailler avec. Elle n’avait jamais joué et j’étais nerveux avec elle, mais elle n’aurait pas pu être plus gentille. Tu vas nous manquer”.

J’étais si triste d’apprendre que Tanya Roberts est décédée. C’était une Bond girl, l’un des anges de Charlie et une personne vraiment charmante avec qui travailler. Je n’avais jamais joué auparavant et, pour être honnête, un peu nerveux autour d’elle. Mais elle n’aurait pas pu être plus gentille. Tu vas nous manquer Midge. pic.twitter.com/ewqDS3Radb – Topher Grace (@TopherGrace) 4 janvier 2021

tanya roberts



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.