Jason Blum, responsable visible de l’incontournable producteur de films de genre contemporain Blumhouse (The Purge), revient à la mêlée nous emmener à la limite avec La Caza (Universal Pictures, 2020): un film sur la crise cardiaque qui franchit les frontières de la terreur de “ survie ” et du thriller d’action politique pour finir par remettre en question les propres approches morales du spectateur.

À partir d’aujourd’hui, le 26 novembre, et avec l’aide de Sony Pictures Home Entertainment, The Hunt (Universal Pictures, 2020) sera enfin disponible sur DVD et Blu-ray, avec des extras juteux pour plonger plus profondément dans l’univers que propose le film.

SYNOPSIS DE LA CHASSE

Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas non plus qu’ils ont été choisis pour quelque chose de très spécifique: être la proie d’une chasse macabre. Dans l’ombre d’une théorie du complot née sur la toile sombre, un groupe d’élite mondiale se réunit pour la première fois dans un manoir isolé pour s’amuser à chasser des êtres humains.

Mais le plan directeur des élitistes ne se déroule pas comme prévu: l’une des proies, Crystal (Betty Gilpin), connaît mieux le gibier des chasseurs qu’eux. Déterminé à renverser la vapeur, Crystal passera à l’offensive et les poursuivra, se rapprochant lentement de la mystérieuse femme (Hilary Swank) qui a conçu le jeu.

ÉDITIONS ET CONTENU SUPPLÉMENTAIRE

Les ÉDITIONS DVD ET BLU-RAY comprennent les extras suivants:

• C’est ainsi que nous avons créé LA HUNT

• Les scènes de décès expliquées

• Athéna contre Crystal: chasseresse ou traquée?

DONNÉES TECHNIQUES

DVD: Audio en anglais et espagnol Dolby Digital 5.1. Sous-titres en anglais pour les sourds et en espagnol. Film en définition standard, grand écran (2,39: 1).

BLU RAY: Audio anglais DTS-HD Master Audio 7.1; Espagnol DTS Digital Surround 5.1. Sous-titres en anglais pour les sourds et en espagnol. Vidéo HD grand écran (2,39: 1).

La chasse Il a été écrit par Nick Cuse et Damon Lindelof, et réalisé par Craig Zobel.

