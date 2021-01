Il a déjà parcouru un long chemin depuis qu’il est devenu officiel qu’une collaboration musicale entre Billie Eilish et Rosalía serait une réalité. Cependant, le nouvel ajout est que le morceau fera partie de la bande originale du prochain épisode de la série Euphoria.

Jules Part 2, réalisé et écrit par Sam Levinson, fera ses débuts sur HBO Max et via le signal de la chaîne payante susmentionnée, le 24 janvier. Au cours de la transmission, dans une partie de l’épisode, les voix en espagnol de Billie Eilish et Rosalía illustreront le drame du personnage joué par Hunter Schafer.

“Tu vas l’oublier” est le titre d’une collaboration dans laquelle Eilish chante presque entièrement en espagnol en compagnie du chanteur espagnol. La chanson a été produite par FINNEAS, le frère inséparable d’Eilish avec qui il a mis en place à la fois son disque et sa liste de singles.

La chanson maintient une coupe minimaliste où le chanteur espagnol demande “Dis-moi si je te manque encore”, seulement pour être répondu par Eilish avec “Dis-moi si tu ne me pardonnes pas encore.” La vidéo garde le même style, où les deux artistes chantent la mélancolie sur une scène dominée par l’obscurité. Le clip vidéo, que vous pouvez voir en haut de cette note, a été réalisé par Nabil.

C’était depuis avril dernier lorsque Rosalía avait révélé la nouvelle (via) de la collaboration dans une interview avec Apple Radio. Dans celui-ci, il a dit qu’au cours des dernières semaines, ils avaient espéré conclure avec les arrangements et la conception sonore d’une chanson qui était presque prête.

Depuis lors, Eilish a sorti quelques autres singles en dehors de sa première production de disque, tels que “Par conséquent je suis”, et a remporté plusieurs Grammy Awards, dont la reconnaissance pour la chanson qu’elle a enregistrée pour le prochain film de James Bond, No Time to Die. Cependant, à propos de la collaboration avec Rosalía, il n’y avait aucune nouvelle, jusqu’à l’annonce récente sur les réseaux sociaux, qu’elle ferait partie de la bande originale officielle d’Euphoria et de son deuxième chapitre spécial entre les saisons.

Alors qu’ils en arrivaient tous les deux à ce point, Rosalía a débuté plusieurs collaborations avec des artistes comme The Weeknd et Bad Bunny, et a même fait une apparition dans un clip vidéo de Cardi B.

«Vous allez l’oublier» est la première fois que Billie Eilish chante en espagnol et la première collaboration qu’elle a faite avec un artiste ibéro-américain. Le chapitre spécial d’Euphoria sera disponible dans les prochains jours, tandis qu’une nouvelle saison de la série est attendue en 2022.

Billie Eilish euphoria nouvelle chanson Rosalía



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.