La Couronne, le drame historique à succès sur le règne d’Elizabeth II qui a fait ses débuts sur les écrans Netflix en 2016 et avec quatre saisons, a commencé à susciter la controverse dans les plus hautes sphères politiques du Royaume-Uni. Il s’avère que la couronne britannique a obligé le géant du streaming à souligner en majuscules que la série est une fiction.

Oliver Dowden, secrétaire britannique à la Culture, s’est entretenu exclusivement avec Daily Mail pour demander que la plateforme fasse une marque distinctive entre réalité et fiction, qui devrait être placée au début de chaque épisode. Leurs arguments soutiennent que les nouvelles générations pourraient éprouver de la confusion sur les événements historiques qui tournent autour de la famille royale britannique.

«C’est une œuvre de fiction merveilleusement produite, donc pour commencer, comme dans d’autres productions télévisuelles, Netflix devrait indiquer très clairement que ce n’est que cela. Sinon, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’a pas vécu pendant ces événements puisse confondre fiction et réalité.«.

Dans l’ensemble, un ami proche du prince Charles a déclaré au Daily Mail à quel point ils ont trouvé «sinistres» et «propagandistes» les événements relatés dans l’œuvre audiovisuelle de Peter Morgan.

«C’est assez sinistre la façon dont [el escritor Peter] Morgan utilise clairement des divertissements légers pour promouvoir un programme républicain très ouvert et les gens ne le voient tout simplement pas. Ils ont été attirés pendant les premières saisons jusqu’à ce qu’ils ne puissent pas voir comment ils sont manipulés. C’est une propagande très sophistiquée«.

Mention spéciale à Charles Spencer, frère de Lady Di, qui était l’invité de Love Your Weekend avec Alan Titchmarsh (via AUJOURD’HUI) où il a révélé qu’un secteur de téléspectateurs américains a pris la série comme une véritable «leçon d’histoire». Cependant, il a souligné qu’il ne fallait pas le confondre en tant que tel, car plusieurs des événements sont inventés.

«Plusieurs amis américains m’ont dit qu’ils avaient vu The Crown comme s’ils avaient reçu une leçon d’histoire. Eh bien non. C’est très difficile, il y a beaucoup de conjectures et de nombreuses inventions, non? Cela peut être basé sur des faits, mais les parties intermédiaires ne sont pas des faits », a-t-il déclaré.

Au moment de la rédaction de cette note, Netflix n’a pas commenté la question. En attendant, et dans un souci de réalité et de fiction, dans le lien suivant, nous vous dirons si la princesse Diana a vraiment fait du roller à l’intérieur de Buckingham Palace.

Les quatre premières saisons de The Crown sont désormais disponibles sur Netflix. Rappelons que le titan du streaming avait prévu que l’émission aurait une dernière et cinquième saison avec Imelda Staunton comme la reine Elizabeth II. Cependant, via Twitter, ils ont officialisé le fait que ce sera six saisons au total. Nous avons donc toujours l’occasion de voir Olivia Colman dans le cinquième épisode avant qu’elle passe le relais à Imelda Staunton.

