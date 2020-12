bonjour.com

Estefanía de Monaco réapparaît (dans la nature et à la télévision) après son absence commentée à la fête nationale

Le 19 novembre, la famille Grimaldi a célébré la fête nationale monégasque la plus insolite de son histoire. Prince Albert a adapté les festivités à la crise sanitaire et les rendez-vous et la capacité ont été réduits au maximum. Cependant, la messe traditionnelle dans la cathédrale de Monaco et le défilé militaire dans la cour du palais ont été maintenus et ont réuni une grande partie de la famille du chef de l’Etat. Les absences les plus notables sont au nombre de deux: l’une attendue, celle de Carlota Casiraghi, porté disparu depuis trois ans; et une autre totalement inattendue, celle d’Estefanía de Monaco, qui a toujours soutenu son frère à cette date. Aujourd’hui, la princesse monégasque réapparaît, c’est à l’occasion d’une autre journée spéciale, le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, que la petite fille de Raniero et Grace, qui mène une vie loin des projecteurs, est réapparue. à la télévision pour donner une courte interview en direct à Monaco Info La princesse de retour a voulu se souvenir de l’importance de déstigmatiser la maladie et a analysé comment le COVID-19 avait grandement compliqué la vie de ceux qui en souffraient. «Les personnes atteintes du SIDA sont déjà isolées, et avec Covid-19, l’isolement s’est aggravé en raison de la peur de l’infection. Sont à risque. Ils ont une deuxième épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête », a-t-il prévenu. Estefanía de Monaco: ses enfants, le cirque …, c’est sa vie discrète aujourd’hui Estefanía a également profité de l’occasion pour se souvenir des initiatives en cours pour lever des fonds, telles que Un éclairage des lumières de Noël ce 4 décembre, lors d’une interview pour laquelle elle a été montrée sans trace de maquillage et avec ses cheveux rassemblés en une simple queue de cheval. Comme sa sœur, la princesse Carolina, qui portait les cheveux gris lors de son apparition à la fête nationale, Estefanía a opté pour une image naturelle et sans aucune intention de cacher le passage du temps. À 55 ans, elle a un jour gagné le surnom de «Rebelle» pour avoir misé sur un mode de vie que certains ne jugeaient pas approprié pour une princesse, elle jouit d’une existence tranquille depuis des années, concentrée sur sa famille et leurs causes. Ses apparitions se mesurent au compte-gouttes et il a trouvé en son fils aîné, Louis Ducruet, le meilleur représentant de sa branche familiale. Alberto de Monaco peut compter sur Louis et son épouse, Marie Chevallier, pour toutes sortes d’événements en Principauté, et même maintenant, lorsqu’ils se sont installés au Royaume-Uni pour des raisons professionnelles, ils ont démontré leur engagement à Monaco en ne manquant pas le rendez-vous. de la fête nationale.