Les Jacksons remportent l’appel pour Leaving Neverland, le documentaire de HBO qui expose, soutenu par des interviews clés, les cas d’abus sexuels d’enfants commis par Michael Jackson envers Wade Robson et James Safechuck.

Depuis la première du film sur le signal de la chaîne, les héritiers de l’interprète «Billie Jean» ont entamé une bataille juridique contre la station, affirmant qu’en libérant le contenu audiovisuel, une clause d’un contrat de 1992 était violée. la compagnie a signé avec le chanteur pour distribuer une version télévisée de l’un des concerts de sa tournée Dangerous.

Selon EW, la clause empêchait HBO de divulguer «tout type d’informations liées à la vie personnelle de Jackson». Dans un premier temps, il est écrit que cet empêchement doit rester valable “pendant ou après le contrat”, et c’est précisément ce qui a permis aux proches de l’artiste décédé d’avancer: s’assurer que l’accord est toujours valable, bien que la chaîne de télévision mentionne qu’il est déjà expiré il y a des années.

Mais, même avec cette avance en leur faveur, il n’est pas encore temps de revendiquer la victoire, car, selon Variety, la seule chose qui a été obtenue est de passer à la phase suivante de la demande, qui serait l’arbitrage, où les juges décideront si le document est toujours valide ou non.

Une chose est certaine, c’est qu’il reste beaucoup à analyser, puisque la famille dit que «HBO a profité de la tournée Dangerous en diffusant un documentaire qui prétend (à tort) que Jackson a abusé d’enfants lors de cette même tournée, en utilisant des images de Live in Bucarest. pour porter ces accusations ». Cependant, bien que les Jacksons remportent l’appel Leaving Neverland, la société accuse les héritiers de vouloir faire taire les victimes.

