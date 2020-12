La famille de Roald Dahl s’excuse pour les commentaires que l’écrivain sur Matilda et Charlie et la chocolaterie ont fait lors des interviews. Ce qui se passe, c’est que ces commentaires étaient assez négatifs et s’adressaient à la communauté juive, dont de nombreux membres sont profondément offensés.

Roald Dahl et certaines de ses créations.

Dans une déclaration, les proches de l’auteur ont mentionné ce qui suit (via BBC):

«La famille Dahl et la société d’histoire Roald Dahl regrettent profondément les dommages durables et compréhensibles causés par certaines des affirmations de Roald Dahl.

Ces affirmations étaient préjudiciables et incompréhensibles pour nous, et elles sont en contraste frappant avec l’homme que nous avons rencontré et les valeurs de ses histoires, qui ont longtemps marqué les jeunes.

Nous espérons que, tout comme il l’a fait dans ses meilleurs moments, ce qu’il a fait à son pire sert également à nous rappeler le grand impact que les mots peuvent avoir».

En tout cas, tout le monde n’était pas satisfait de la manière dont il avait été décidé de “régler” le problème, un représentant de la campagne contre l’antisémitisme ayant mentionné qu’il n’était pas acceptable que les excuses viennent après 30 ans. En outre, il a déclaré que les excuses n’avaient été que publiées, mais que la famille n’avait vraiment rien fait pour lutter contre la discrimination.

Cela attire l’attention, oui, que la mini lettre était cachée dans le site Web de l’auteur et n’a pas de date de publication.

Le premier commentaire discriminatoire de Dahl est venu dans une interview de 1983 pour le journal The New Statesman. Là, il a mentionné qu ‘«il y a certains traits du caractère juif qui provoquent l’animosité». Plus tard, en 1990, l’auteur de The Giant Good Friend s’est déclaré ouvertement antisémite dans un article pour The Independent.

Le remake de Las Brujas.

La famille de Roald Dahl s’excuse, mais ce n’est pas la première fois que quelque chose lié à son travail irrite une communauté. Récemment, plusieurs personnes handicapées ont manifesté sur Twitter contre le remake de Las Brujas. Entrez ici pour découvrir pourquoi.

