Il y a quelques jours, le Disney’s Investor Day a apporté avec lui l’annonce d’innombrables nouveaux projets qui arriveront sur la plate-forme Mickey Mouse à l’avenir. Beaucoup, appartenant à l’univers Star Wars et deux spécifiquement appelés spin-off de The Mandalorian. Cependant, la finale de la saison susmentionnée a apparemment annoncé une autre nouvelle émission que personne n’avait envisagée.

Ce qui suit sera criblé de spoilers sur la finale de la saison de The Mandalorian, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, nous vous recommandons d’arrêter de lire. Maintenant que si vous faites partie de ceux qui ont été révélés en regardant l’épisode, vous saurez que le résultat a présenté une scène post-crédit surprenante.

Cette séquence nous a ramenés à Tatooine aux mains de Boba Fett et Fennec Shand qui ont fait irruption et ont pris de force les installations qui appartenaient autrefois à Jabba le Hutt. Maintenant, le palais dirigé par son ancien chef d’état-major, Bit Fortuna, a de nouveau changé de mains après que Fett a pris le trône.

La séquence se termine par un titre court mais puissant sur fond noir: «Le livre de Boba Fett, décembre 2021». C’est une surprise contradictoire car les médias et les fans ne sont pas d’accord sur ce que la série prédit exactement.

Bien que la chose logique serait de penser qu’il s’agit d’un nouveau spin-off sur The Mandalorian, beaucoup pensent qu’il ne serait pas pratique pour Disney de créer deux séries simultanément. Et il a déjà été confirmé que la troisième saison de Mando arrivera précisément à la même date.

D’autre part, on ne sait pas encore si The Boba Fett Book est une mini-série, une série potentielle avec de nombreuses saisons à développer, ou peut-être simplement une classe spéciale conçue pour les dates de décembre. Le fait qu’il soit introuvable lors de la journée des investisseurs de Disney rend le tout encore plus suspect.

Jon Favreau a précédemment commenté que son intention avec la série était de suivre un chemin similaire, en termes narratifs, à ce qui a été fait avec Game of Thrones. L’idée était d’avoir une grande variété de personnages et de leur faire ensuite tracer des chemins différents, loin les uns des autres, mais toujours contenus dans le même univers et liés à la même destination.

Il semble que le début de ce plan passera par Boba Fett et en réalité ce sera une multitude de projets différents, mais liés les uns aux autres dans la même continuité.

De cette façon, le livre de Boba Fett rejoindrait les séries solo annoncées des Rangers of the New Republic et Ahsoka Tano. Vraisemblablement, décembre prochain sera le mois où nous aurons beaucoup de nouveau contenu Star Wars sur la plate-forme Disney Plus.

D’autre part, Diego Luna a également confirmé que le tournage de la série centrée sur son personnage de Rogue One avait commencé à Londres. Apprenez-en plus ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.