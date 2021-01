L’un des plus grands succès que le Univers cinématographique Marvel Depuis sa création, il y a eu une planification méticuleuse pour sa franchise, car ils semblent toujours aller d’un pas en avant par rapport aux travaux effectués, car comme nous l’avons vu, il y a une très grande planification de ce que nous verrons dans les années suivantes et récemment Kevin Feige Il a parlé de l’avenir de Marvel et de la manière dont chacune des productions est pensée.

Le MCU est devenu la franchise la plus importante et la plus lucrative du cinéma, en plus de créer une nouvelle façon de raconter des histoires avec un univers partagé, quelque chose de jamais vu auparavant et que très peu ont pu reproduire, depuis sa plus proche concurrence, le Univers étendu DC Il semble incapable de trouver un moyen d’aller de l’avant malgré ses grands efforts.

Lors d’une interview pour Collider dans le cadre de la promotion de ‘WandaVision’, Kevin Feige a parlé de l’avenir de Marvel et assuré que la planification est à l’avance d’environ 5 ou 6 ans:

«À des degrés divers de spécificité, c’est toujours 5 à 6 ans par rapport à ce que nous avons annoncé. Donc quoi que cela nous mène.

Bien qu’il y ait une planification préalable de 5 ou 6 ans, mais il n’a pas précisé si c’est à partir de ce moment, puisque le planning serait jusqu’en 2026 ou, s’il prend en compte les productions déjà programmées comme «Les gardiens de la galaxie vol. 3 pi, qui est prévu vers 2023, ce qui nous indique peut-être qu’il y a des plans jusqu’en 2029.

Apparemment, l’avenir de la franchise semble être beaucoup plus grand que vous ne le pensez, car il y aura un univers cinématographique Marvel pendant de nombreuses années, que ce soit dans des films ou des séries pour la plate-forme Disney +, le premier étant «WandaVision», qui viendra ensuite 15 janvier 2021 et Pour contracter Disney +, cliquez ici.